TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurtulmuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA) "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçen Kurtulmuş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" karesine oy verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Spor" kategorisinde oyunu Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çekilen Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafına oy veren Kurtulmuş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda ailesine ait ev yerle bir olan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın hayatını kaybeden kardeşinin elini öptüğü sırada Mustafa Hassona'nın çektiği "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını seçti.

"Tek tek fotoğraflara kazınmış, tarihe not düşülmüş"

AA foto muhabirlerini kutlayan Kurtulmuş, 2023'te önemli olaylara şahit olunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta yaşadığımız, 'asrın felaketi' dediğimiz bu yıkım, çok büyük bir yıkımdı. Bu yıkımın ortaya koyduğu manzaralar hepimizin zihnine, hafızasına kazındı. Ziyaret ettiğimizde de birçok hadiseye şahit olduk. Aslında fotoğrafın özelliği, o anı ölümsüzleştirmek, o hatırayı sonsuzlaştırmaktır. Burada her fotoğrafta, her fotoğrafın detayında bunu görüyoruz. 11 ilimizi kapsayan büyük depremin yıkıntıları, arama faaliyetleri sırasında fedakarca ortaya konan çalışmalar, enkazdan çıkarılan insanların sevinçleri, hayata tutunma çabaları bunların her birisi tek tek fotoğraflara kazınmış, tarihe not düşülmüş."

Kurtulmuş, fotoğrafların soğuk hava şartlarında, zor ortamlarda çekildiğine de işaret etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde yer alan fotoğrafların, Gazze halkının yaşadığı acıyı en açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "2023'ün tarihe kalan en büyük, en acı hatıralarından birisi İsrail'in halen devam eden Gazze'deki yıkımlarıdır, katliam boyutlarını çoktan aşmış soykırımıdır. Bu sırada AA muhabirlerimizin bütün dünyayı haberdar etmek için hayatlarını hiçe sayarak, her türlü tehlikeyi, riski göze alarak bu çalışmaları ortaya koymaları, her bir fotoğraf karesinde onlarca, yüzlerce insanı ilgilendiren büyük acıları resmetmeleri her türlü takdirin üstündedir. Anları ölümsüzleştiren güzel fotoğraflar ortaya çıkmış." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirlerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında çektiği fotoğraf ve görüntülerin, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine delil olarak sunulduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunun bir soykırım, doğrudan doğruya insanlığı, sivilleri, çocukları, yaşlıları hedef alan saldırılar ve insanlık suçu olduğunu, bu olayı duymamış olsa bile, 50 sene sonra dünyaya gelecek insanlar, bu dönemi yaşamamış olan insanlar bile 'Yazıklar olsun dünyanın gözü önünde bu kadar büyük bir katliam, bu kadar büyük soykırım nasıl yapılmış, insanlar nasıl acı içerisinde bırakılmışlar' diyerek bu fotoğrafların üzerinden Gazze halkının öyküsünü yeniden okuyabilirler. Bunun için de çok tarihi bir misyon burada yerine getirilmiştir."

Diğer kategorilerde yer alan fotoğrafların da birer sanat eseri niteliğinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunlardan biri olan ve Bayraktar Akıncı insansız hava aracının "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği karenin, muhteşem bir fotoğraf olduğunu sözlerine ekledi.