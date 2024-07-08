TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için ABD'ye gitti. Kurtulmuş, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Müslüman toplumun liderleriyle bir araya geldi. Ayrıca, Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

08.07.2024 11:33
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'de Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Müslüman toplumun liderleri ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Washington DC'de Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk-Amerika Diyanet Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kanca da yer aldı.

Kurtulmuş'tan Washington Büyükelçiliği'ne ziyaret

Kurtulmuş, Amerika Diyanet Merkezi'ndeki programının ardından da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya gelen Meclis Başkanı Kurtulmuş, büyükelçiden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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