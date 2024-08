Politika

'MECLİS'İ ŞENTOP'UN DÜŞÜRDÜĞÜ DURUMA DÜŞÜRMEMENİZİ DE SAYGIYLA KARŞILIYORUZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a söz vererek kürsüye davet etti. Gökhan Günaydın, "Burada 20 dakika boyunca eğer insanlar birbirlerine şiddet uygulamaya kalkıştılarsa, burada bu kürsüde sözü ve eylemi ne olursa olsun bir milletvekili kürsü hakkını kullanırken, idare amiri koltuğunu işgal eden bir zat tarafından fiili saldırıya uğradıysa bu Meclis açısından utanç vericidir ve kara bir gündür. Yerinizi bıraktığınız Meclis Başkanvekilinin yumrukla eş zamanlı olarak, gonga basarak Meclis'i kapatmak yerine, mikrofonu keserek temiz bir dil kullanmaya davet etmesi ve ortamı sükunete ulaştırması gerekirken bu usta saldırı organize edildi ve her şey gözümüzün önünde oldu. Gerçekten de utanç vericidir. Şimdi tabii Türkiye'de bir siyasi parti milletvekilinin hukuki ve siyasi durumuyla sınırlı olmayan bir derin devlet krizi ile karşı karşıyayız. Bunun adı demokrasi krizidir. Erkler ayrılığı var, biz yargı üzerinde emir ve talimat veremeyiz. Dolayısıyla TBMM'nin verebileceği bir karar yok. Sayın Başkanım, 'Harun gibi geldiler, Karun gibi zengin oldular' lafını HAS Parti'den bu yana tanıyoruz. Sizin ilk derece mahkeme kararını okutmamanızı da bu Meclis'i Şentop'un düşürdüğü duruma düşürmemenizi de saygıyla karşılıyoruz. Ama bana derseniz ki, '31 Ocak'ta daha evvelden belirlediğim bir yurt dışı gezisi vardı, o yüzden katılamadım' ben de size derim ki, o gezileri iptal edin de kritik günlerde Meclis'te olun. O kadar zor olmasın bu iş, Meclis'te olun bir şey olmaz. Bugün burada Gülizar Biçer Karaca'nın oturması lazımdı, teamüle aykırı bir şekilde Bekir Bozdağ'ı oturttunuz. Keşke burada takdir hakkınızı muhalefetin bir talebinin olduğu gün, muhalefetin bir milletvekiline yönelterek gösterseydiniz de sizi alkışlasaydık. Gelin bu kararı TBMM'de okutun. Sadece okutmakla kalmayın bir Meclis kararı çıkartın. Can Atalay tahliye edilsin, Can Atalay Meclis'e gelsin, Can Atalay milletvekilliğini yapmaya başlasın" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ HUKUKİ YETKİNLİĞİNE GÖRE SEÇİLİYOR'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "Biraz önce hatipler, 'Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçti' dedi. Geçmişte nasıl olduysa öyledir. Şimdi 90'lı yıllarda kim seçtiyse, 90'lı yılların Anayasa Mahkemesi kararlarını verenler, onu seçenlerin kölesi midir? Cevabını verin, değildir. Ben o dönemde seçilen Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukuki yetkinliği kapsamında seçildiğini düşünüyorum ama siz bugün farklı bir şekilde seçildiklerini iddia ederseniz, 90'lı yılların da seçilenleri CHP'nin asli emir eri diye sayarsınız. Öyle değil ben saymıyorum. Ben seçilen bütün AYM üyelerinin ettikleri yemin kapsamında hukuki yetkinliğine göre seçildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'AYM, KARARIN GENEL KURULA BİLDİRMESİ İŞLEMİ İLE İLGİLİ KARAR VERMESİ MÜMKÜN DEĞİL DİYOR'

Güler, AYM'nin Can Atalay ile ilgili kararını değerlendirerek, "Az önce dediler ya, 'Anayasa Mahkemesi 'yok hükmünde' tespit diye bir karar vermiş' dediler. Allah allah dedik, bir bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Şerafettin Can Atalay ve diğer avukatlarının dilekçe talep konusunu okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyin. 'TBMM Genel Kurulu'nun 30 Ocak 2024 tarihli, 54'üncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine, Anayasa Mahkemesi'nin başlangıç kısmıyla ilgili iptaline ve yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir.' Tamam, talebi değerlendirdi AYM. Ne demiş, 'Talebi değerlendirdim, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85'inci maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına' nerede tespit? 'Senin talebini değerlendirmiyorum, geçmişte verdiğim kararları tekrar ediyorum' diyor. Ne tespitinden bahsediyorsun? Bağırın arkadaşlar, bağırın. Peki, Anayasa Mahkemesi şu anki gündemle ilgili olarak da kendi kararında ne diyor, 'TBMM Genel Kurulu'nun 2024 tarihli 54'üncü birleşiminde Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi karar yazısının Başkanlıkça okunmasının Genel Kurula bildirmesi işlemi ile ilgili oluşan fiile durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi mümkün değildir' diyor" dedi.

'HERHALDE SARAYDAN GELEN NOTLARI KARIŞTIRDIĞINI DÜŞÜNDÜM'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hukuki doğruluğunun bulunmadığını belirterek tepki gösterdi. Önerge üzerindeki ilk imza sahibi olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuşurken anayasal gerekçeler bekliyordum. Gerçekten Anayasa Mahkemesi kararını ve Meclis Başkanının burada okuduğu kararı değerlendirmesini bekliyordum. Ama ilk 10 dakika öyle bir konuştu ki, herhalde saraydan gelen notları karıştırdığını düşündüm ya da bugün hararetli tartışmalar ve saatin uzamasından dolayı toplantıları karıştırdığını düşündüm. Bakın, Can Atalay ile ilgili milletvekili olduğuna dair 3 tane Anayasa Mahkemesi kararı var" diye konuştu.

TALEP REDDEDİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel görüşme talebini oylamak için elektronik oylama açtı. Oylama sonucunda genel görüşme talebi reddedildi. Kurtulmuş, CHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanmasının ardından TBMM'nin çalışmaya devam etmesini içeren önergeyi okuttu. Genel Kurul'da yapılan elektrik oylamanın ardından önerge reddedildi.

BİRLEŞİMİ KAPATTI

Meclis, yapılan oylamanın ardından 1 Ekim 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Aliekber METE/ ANKARA,