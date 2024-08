TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Görüşmede, Sayın Abbas'ın Gazi Meclisimizde hitap edecek olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik, özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesi veren mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesinin Meclis'imizden tüm dünyaya duyurulmasının tarihi bir önem taşıdığını vurguladık" dedi.

'MUTLAKA EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAKTIR'

Filistin meselesinin her zaman milletin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sayın Abbas'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede ifade ettiğimiz gibi Filistin halkının özgürlük mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Mutlaka ve mutlaka başkenti, 1967 sınırları esas alınmış, bölünmemiş Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulacaktır. Türkiye olarak Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması temel önceliklerimizdir. Filistinli kardeşlerimizin barış ve huzurunun sağlanmasına yönelik girişimlerin başarıya ulaşması için her türlü gayreti göstermeye ve elimizdeki tüm imkanlar ile Filistinli kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.