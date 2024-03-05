Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Ulusal Meclis Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Abdijan şehrinde, Gabon Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Ulusal Meclis Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiklerini, Afrika açılımını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti. Gelecek dönemde dünyanın en önemli ve en hızlı gelişen bölgelerinden olacak Afrika'nın her yerindeki ülkelerle ve halklarla işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gabonla ilişkileri de geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Askeri darbe sonrasında Gabon'un süratle ve sağlıklı bir şekilde normalleşmesinin sağlanması en temel beklentilerinden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Gabon halkının tamamıyla demokratik bir sistem içerisinde halkın seçtiği yöneticiler vasıtasıyla yönetilmesini ve süratle askeri darbeden seçimle iş başına gelmiş hükümetler dönemine geçilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye olarak Gabon'un normalleşme sürecine destek olmaya, Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için de yardımcı olmaya gayret edeceklerini kaydetti. Kurtulmuş, bütün kurum ve kuruluşlarla demokrasiyi tesis etmek, demokrasi kültürünü kökleştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik işbirliği anlaşması, ikili hava ulaştırma anlaşması, eğitim alanındaki işbirliği anlaşmaları, yatırımların karşılıklı olarak teşviki gibi alanlarda Gabon ile işbirliği potansiyelinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin imkanlarından yararlanmak için de her konuda işbirliği zeminini ahdi çerçeveye oturtturabilmek için gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Gabon'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ve Filistin davasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkelerin işbirliğini artırarak birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler ortaya koyması gerektiğini kaydetti. - ABİDJAN