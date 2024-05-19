TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş, beraberindeki heyet ile birlikte parkı ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu ve fotoğraf çektirdi.

19.05.2024 20:24
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Astana'ya geldi.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.

Kurtulmuş, beraberindeki heyet ile birlikte Astana'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan parkı ziyaret ederek, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelenk parkta bulunan Atatürk Anıtı'na bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra parlamento heyetiyle anıt önünde fotoğraf çektirdi.

Kurtulmuş, ayrıca park içerisindeki, Türk tasavvuf şiirinin öncü isimlerinden Yunus Emre'nin anıtını da inceledi. - ASTANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

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