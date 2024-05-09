TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti ve İmmünoloji Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti ve İmmünoloji Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'da Atatürk Anıtı\'nı ziyaret etti ve İmmünoloji Merkezi\'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'nın başkenti Havana'da resmi ziyaret kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti ve Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi'nde kanser araştırmaları ve diğer hastalıklar üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09.05.2024 16:27
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş, Havana'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti, kanser araştırmaları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde faaliyette bulunan Küba Moleküler İmmünoloji Merkezinde ise çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi ve Küba Devlet Konseyi Sekreteri Homero Acosta Alvarez ve beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile birlikte "eski Havana" olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Peurto Caddesi'nde yer alan Atatürk Anıtı'na geldi. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulurken,

anıt önünde fotoğraf çektirildi.

Havana İmmünoloji Merkezini ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezini de ziyaret ederek sağlık alanındaki inovatif biyoteknolojik ilaçların üretimi ve çalışmalar hakkında bilim insanlarından bilgi aldı.

1994'te kurulan Küba Moleküler İmmünoloji Merkezinin, kanser araştırmaları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde çalışma yaptığı ifade edildi. Covid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını salgınla mücadeleye kaydıran merkezin, "Abdala" isimli aşıyı bu merkezde geliştirdiği belirtildi. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti ve İmmünoloji Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika

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