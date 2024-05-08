TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'nın başkenti Havana'da Jose Marti'nin anıtını ziyaret etti. Kurtulmuş, anıta çelenk bıraktı ve iki ülke milli marşları okundu. Kurtulmuş, anıtın müze bölümünü ziyaret ederek Marti'yi saygıyla anarken, ziyaretine CHP, MHP ve AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

08.05.2024 22:33
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, şair ve yazar Jose Marti'nin anıtına ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado eşliğinde Jose Marti anıtının bulunduğu alana geldi.

Kurtulmuş'un, "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Jose Marti'nin anıtına bırakmasının ardından, iki ülke milli marşları okundu.

Beraberindeki TBMM heyetiyle anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından, anıtın müze bölümünü ziyaret eden Kurtulmuş, müzenin anı defterine şunları yazdı:

"TBMM'yi temsilen dost ve kardeş ülke Küba Cumhuriyeti'ni ziyaretim vesilesiyle Jose Marti adına yapılmış bu görkemli anıtta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, idealleri ve vatanseverliğiyle ülkesine rehberlik etmeyi sürdüren şair ve yazar Marti'yi saygıyla anıyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a anıt ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti - Son Dakika

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