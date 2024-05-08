TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Kurtulmuş, Havana'da karşılanarak resmi ziyaretine başladı. Ziyaret kapsamında CHP ve MHP'den de bazı milletvekilleri eşlik etti.

08.05.2024 09:19
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Küba'nın başkenti Havana'ya geldi.

Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından geldiği Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Havana'ya geldi.

Kaynak: AA

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