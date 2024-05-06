TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gitti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı\'na katılmak üzere Meksika\'ya gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi. Kurtulmuş'u, Meksika'nın başkenti Mexico'ya gelişinde Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ve diğer yetkililer karşıladı. Toplantıda, parlamentoların ortak faaliyetleriyle daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek konusu ele alınacak.

06.05.2024 10:53
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'nın başkenti Mexico'ya geldi. Kurtulmuş'u, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Meksika Temsilciler Meclisi Meksika-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Alfredo Aurelio Gonzalez Cruz ve diğer yetkililer karşıladı.

Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo'nun ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı, "Daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek için parlamentoların ortak faaliyetleri" temasıyla düzenlenecek. Toplantısı çerçevesinde, "Diyalog Yoluyla Küresel Barışın Geliştirilmesi: Parlamentolar Nasıl Etki Oluşturabilir?", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı Artırmanın Aracı Olarak Ticaret" ve "Uluslararası Göç Akımlarındaki Artış Göz Önüne Alındığında, İnsan Hakları Nasıl Güvence Altına Alınır?" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile ikili görüşme yapacak. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un MIKTA parlamento başkanları onuruna vereceği davete katılacak Kurtulmuş ayrıca Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Kurtulmuş'a ziyaretinde CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı eşlik ediyor. - MEKSIKO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gitti - Son Dakika

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