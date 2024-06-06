TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın bütün bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında bir araya getireceğini söyledi. Kurtulmuş ayrıca Türk coğrafyasının yeni bir çekim merkezi haline geldiğini ve Türk devletlerinin ağırlıklarının arttığını belirtti.

06.06.2024 12:57
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah TÜRKPA yakın bir gelecekte bütün bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında bir araya getirecek" dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurul Toplantısı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın ev sahipliğinde Bakü'de başladı. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tenzile Narbayeva, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov katıldı.

"Türk coğrafyası yeni bir çekim merkezi olarak öne çıkmaya başlamıştır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş toplantıda yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın her geçen yıl güçlendiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında ele aldığımız konular ve çeşitlenen faaliyetlere baktığımızda, TÜRKPA'nın Türk Dünyası iş birliği kurumları arasında özgün bir yer edindiğini, günden güne büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz. Bu gelişim çizgisini son 30 yılda yıldızı yükselen Türk devletleri arasındaki yakınlaşmanın boyut ve derinlik kazanan ikili ve çok taraflı ilişkilerden bağımsız tutmak mümkün değildir. Son 30 yıldır devletlerimiz ve toplumlarımız arasında her alanda ilişkilerin ilerlediğini, güçlendiğini ve kökleştiğini görüyoruz. Öte yandan dünya siyaseti ve dünya ekonomisinde de çok ciddi değişikliklerin olduğu bir dönemde Türk devletlerinin ağırlıklarının da artmakta olduğuna şahit oluyoruz. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a ve Avrupa'ya uzanan, üzerinde bir büyük hat üzerinde 300 milyona yaklaşan canlı dinamik nüfusuyla Türk coğrafyası yeni bir jeopolitik güç ve çekim merkezi olarak öne çıkmaya başlamıştır" dedi.

"Özbekistan ve Türkmenistan'ın tam üye statüsüyle aramıza katılmalarını bekliyoruz"

Türk dünyasının dilde, işte ve fikirde iş birliğini tesis ettiği takdirde üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun, çözemeyeceği hiçbir problem olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Kardeşler arasındaki bu aile meclisini genişletmek en büyük arzumuzdur. Özbekistan ve Türkmenistan'ın en yakın zamanda tam üye statüsüyle aramıza katılmalarını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki bu en yakın süre çok yakındır. Buna da önümüzdeki günlerde şahit oluruz. Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci statüsü sıfatıyla katıldığı çalışmalara yine en yakın süre içerisinde tam üye sıfatıyla katılması en büyük temennimizdir. İnşallah TÜRKPA yakın bir gelecekte bütün bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında bir araya getirecek. Bu umut ve beklentiyle TÜRKPA olarak çalışmalarımızı sürdürüyor ve hedeflerimizi ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş dönem başkanlığını Gafarova'ya devretti

Türkiye'nin TÜRKPA dönem başkanlığında yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı üye parlamento başkanlarına teşekkür eden Kurtulmuş, "Fevkalade güzel bir dayanışma ve iş birliği içerisinde bu 1 yıllık süreç içerisinde görevlerimizi sürdürdük. Başarılı bir dönemi geride bıraktığımızı ümit ediyorum. Türk dünyasının tecrübeli ve birikimli bir parlamenter liderlerinden olan sayın Sahibe Gafarova'ya dönem başkanlığında içten başarı dileklerimi bir kere daha ifade ediyorum ve her imkanımız da bütün gücümüzle Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sayın Gafarova'nın bu görevi sırasında tüm desteğimizi kendileriyle birlikte olacağını ve inşallah önümüzdeki dönemde TÜRKPA'nın çok daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürerek bir uluslararası platform olarak adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından 28 Nisan 2023'ten bu yana yürüttüğü TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devretti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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