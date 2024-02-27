TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Zalimler için işleri kolay değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Zalimler kuvözlerde ölen bebekleri purolarını içerek izleyebilirler ama mazlumlardan yana olanlar ayağa kalkmıştır, zalimler ve destekçileri için işleri kolay değildir"
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Zalimler kuvözlerde ölen bebekleri purolarını içerek izleyebilirler, zalimler sokakta açılıktan ölen nineleri ızdırabına gülerek yanıt verebilirler ama mazlumlardan yana, insanlıktan yana olanlar ayağa kalkmıştır, dünyada zulme karşı insanlık cephesi kurulmuştur, yoluna devam edecektir. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler zalimler ve destekçileri için işleri kolay değildir" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu Gazze Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına konulu raporu tanıttı.
konulu raporunu tanıttı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki katliama susanlar olduğu gibi ayağa kalkanlar olduğunu belirterek, "Yönetimler, hükümetler bu şekilde kendi tuzu kuru hesapları içinde gelecek hesapları yapabilirler. Ama dünyanın her yerinde sokağa çıkan Filistin halkının yanında durduğunu ifade eden insanları her birisini Washington'dan New York Brüksel'e Madrid'e Ankara'dan saygıyla selamlıyoruz. Zalimler kuvözlerde ölen bebekleri purolarını içerek izleyebilirler, zalimler sokakta açılıktan ölen nineleri ızdırabına gülerek yanıt verebilirler ama mazlumlardan yana, insanlıktan yana olanlar ayağa kalkmıştır, dünyada zulme karşı insanlık cephesi kurulmuştur, yoluna devam edecektir. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler zalimler ve destekçileri için işleri kolay değildir. İlk olarak yapılması gereken, insanlık kendiliğinden yapmaya başlamış, organize olmuş, insanlık cephesini oluşturmuştur" dedi.
Netanyahu ile Hitlerin aynı kategoriye girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu çete Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine çıkacak ama insanlığın vicdanında yargılanmış, gerekli yere oturtulmuştur. Lahey'deki dava Filistin meselesinin başlangıcıdır. Önümüzde on yıllarca sürecek bir dava başlıyor. İnsanlığın cephesini tahkim ederek, bu cephenin saflarını sıklaştırıp, insanlık cephesinin katılanları çoğaltacağız, diğer taraftan da siyasi sonuçlar elde etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Filistin konusuna destek vermenin Güney Afrika Cumhuriyeti dış politikasının bir parçası olduğunu kaydederek, Güney Afrika Filistin davasına destek konusun da aktif rol aldığını söyledi.
Kamu Denetçiliği Kurumu Baş denetçisi Şeref Malkoç, 7 Ekim'den beri insanlığa karşı işlenen suçları ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Zalimler için işleri kolay değil - Son Dakika
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