Meclis'te "Türkiye-Hırvatistan: 30 Yıllık Dostluk İlişkisi" sergisi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Hırvatistan'ın, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Batı Avrupa açılımındaki vazgeçilmez müttefiki olduğunu söyledi.

Bilgiç, TBMM Halkla İlişkiler Binası Fuaye Alanı'nda, "Türkiye-Hırvatistan: 30 Yıllık Dostluk İlişkisi" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki 30 yıllık dostluk ilişkisinin dönüm noktalarına yönelik tarihi belgelere, iki ülke devlet adamlarından önemli anekdotlara, çeşitli alanlardaki iş birliklerine ve ortak projelere dair özel fotoğraflar yer alıyor.

Serginin, iki ülke arasındaki 30 yıllık kesintisiz diplomatik ilişkileri yeniden hatırlama ve anma fırsatı verdiğini söyleyen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan ihtilafların ve istikrarsızlıkların gölgesinde bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'ın, geçen 30 yılı aşkın sürede siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda ortaya koyduğu gelişimin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Bilgiç, Türkiye'nin, dış politikasını gerek Hırvatistan gerekse diğer bölge ülkelerindeki barış ve istikrar ortamını güçlendirme doğrultusunda dizayn ederek, dünya barışına katkıda bulunmak için gereken gayreti gösterdiğini belirtti.

"İki ülke benzersiz bir dayanışma örneği sergiliyor"

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin tarihsel köklerine, iki ülke halkları arasındaki kadim coğrafi ve kültürel yakınlığa işaret eden Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz, uluslararası güvenlikten ekonomik ve ticari ilişkilere, kültürel iş birliklerinden bilim ve teknoloji alanındaki ortak projelere kadar sayısız alanda benzersiz bir dayanışma örneği sergiliyor. Hırvatistan, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Batı Avrupa açılımındaki vazgeçilmez müttefiki. Benzer şekilde gerek Avrupa'nın güvenlik mimarisi gerekse Bosna Hersek'teki istikrar için ülkemizin üstlenmiş olduğu rol, Türkiye'yi, Hırvatistan'ın ve Hırvat halkının gelecekteki huzur ve refahı için vazgeçilmez bir ortağı konumunda tutmaya devam edecek."

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ise serginin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı dolayısıyla daha önce Hırvatistan Parlamentosunda da açıldığını hatırlattı.

Serginin, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın ilk resmi diplomatik teması olduğunu belirten Kılıç, "İki büyükelçimiz oldu çünkü Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi de bizimle çok yakın ve dost. Bundan sonra iki büyükelçiye de büyük iş düşüyor." dedi.

"Kendimi evimde hissettim"

Hırvatistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Gari Cappelli de TBMM'de ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi evimde hissettim." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemini vurgulayan Cappelli, "Her kravat taktığınızda Hırvatistan halkının sıcaklığını hissedin ve bütün ülkelerle dost ilişkiler kurmak istediğini bilin. Hırvatistan öyle bir ülke ki bütün ülkelerle tüm platformlarda dostluğunu devam ettirmek istiyor." diye konuştu.

Serginin açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile Meclis çalışanları katıldı.