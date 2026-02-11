TBMM Cezaevleri Raporunu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Cezaevleri Raporunu Değerlendirdi

TBMM Cezaevleri Raporunu Değerlendirdi
11.02.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, cezaevlerinde insan hakları ihlallerini ve Kırşehir E Tipi Cezaevi'nin kapatılmasını tartıştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Mustafa Alkayış, "28'inci Yasama Döneminde komisyonumuza 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla vatandaşlarımız tarafından toplam 13 bin 323 başvuru yapılmıştır. Komisyonumuz, bu başvurulardan 9 bin 875 adedine işlem yapmıştır" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Alkayış, Sincan, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Düzce, Bolu ve Kırşehir ceza infaz kurumlarında incelemeler yaptıklarını hatırlatarak, "28'inci Yasama Döneminde komisyonumuza 6 Şubat 2026 tarihi itibarıyla vatandaşlarımız tarafından toplam 13 bin 323 başvuru yapılmıştır. Komisyonumuz, bu başvurulardan 9 bin 875 adedine işlem yapmıştır. Bugünkü toplantımızın gündemi Düzce, Bolu ve Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları raporlarının görüşülmesi ve önümüzdeki süreçte inceleme yapılacak ceza infaz Kurumlarının belirlenmesidir. Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonumuzun gerçekleştirdiği toplantılar, sahada yapılan inceleme ziyaretleri ve Komisyonumuza ulaşan başvurular, hükümlü ve tutuklu haklarının insan hakları boyutuyla çok yönlü ve bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Ceza infaz kurumlarına düzenledikleri ziyaretlerde kurumların kapasitesi, fiziksel koşullar, nakil taleplerinin standartlarının incelendiğini kaydeden Alkayış, hükümlülerin komisyona ilettikleri dilekçelerin incelendiğini ifade etti.

'KIRŞEHİR CEZAEVİNİN KAPATILMASINI ÖNERİYORUM'

Ardından komisyon üyesi milletvekilleri raporlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, "Rapor, objektif, her zaman olduğu gibi bu komisyonunun geleneğine uygun çıkmış. Ben biraz radikal bir öneride bulunmak istiyorum: Kırşehir E Tipi Cezaevi bildiğim kadarıyla 45 senelik ve hakikaten insana aykırı koşullar var. Küçücük bir odanın içinde 60 kişi, tek pencere, bunun üçte 1'i kadar bir avlu. Yani böyle bir cezaevinin Türkiye'nin geldiği koşullarda devam etmesinde ben bir sakınca görüyorum. Komisyon olarak bu cezaevinin kapatılmasını önerelim. O koşullarda bir mahkumun ıslah edilmesi mümkün değil. Su akmıyor ve pislik her taraf. Hakikaten bu raporda yazıldığı gibi cezanın ötesinde bir ek ceza kesiliyor orada. Kapatılmasını öneriyorum ben açık seçik" diye konuştu.

'RAPORLAR BİZİM İÇİN OBJEKTİF DEĞİL'

DEM Parti Bingöl milletvekili Ömer Faruk Hülakü ise cezaevlerinde yaşanan sorunların hemen hemen ortak olduğunu gördüğünü aktararak, "Raporlar bizim için objektif değil çünkü bize çok şikayet geliyor. Biz de yerinde yaptığımız incelemelerde bu şikayetlerde haklılık payının olduğunu gördük. Öncelikle bu cezaevlerinde kronikleşmiş sorunlar var; biz bunları her seferinde dile getiriyoruz, Mecliste de dile getiriyoruz, ağız içi arama yapılıyor. Burada raporları okuduğumda, 'Bu uygunmuş' gibi normalleştiriliyor ama ağız içi arama gerçekten onur kırıcı ve bizim hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Buna rağmen orada tutuklu bulunanlar, hükümlü olanlar ağız içi aramayı reddettikleri için sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Ağır kanser hastası olanlar var, ciddi sağlık sorunları olmalarına rağmen hiçbir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar; bu çok büyük bir hak ihlalidir. Yine idari gözlem kurulları, bizim en muzdarip olduğumuz noktadır" dedi.

'AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE DEVAM EDİYOR'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise denetimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'de cezaevlerine baktığımız zaman yani burada bir denetim yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama çok ağır insan hakları ihlallerinin sistematik bir biçimde devam ettiğini görüyoruz. Nitekim, bu raporlarda da uygun bir dille bunlar ifade edilmeye çalışılmış ama bu, bu seneki raporlarımız değil. Şimdi komisyona da gelecek, beraber değerlendireceğiz, öncekine raporlarda yer alan ve hemen hemen aynı eleştiriler var, aynı gözlemler var. Dolayısıyla bu meseleler sistematik hale dönüşmüş" değerlendirmesinde bulundu.

'SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise cezaevi idari gözlem kurulları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Ben size kendimden bir örnek vereyim, ben hükümlüydüm, cezaevinde yattım, hükümlüydüm, eğer hükmümün hepsini ben bitirseydim, İdare Gözlem Kurulu bana sorsaydı, deseydi ki, 'Pişman mısın?' Ben 'Pişman değilim' diyecektim. Niye? Çünkü ben suç işlediğimi düşünmüyordum ki sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ben beraat ettim. Eğer paketlerle ben tahliye olmasaydım, idare gözlem kurulları benim tahliyemi bir yıl, iki yıl ötelemiş olsaydı ne olacaktı? Ben sonra beraat ettim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Mustafa Alkayış, İnsan Hakları, Politika, İnceleme, Kırşehir, Türkiye, Cezaevi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Cezaevleri Raporunu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Akın Gürlek’ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yok böyle kavga TikTok fenomenleri Dubai’yi birbirine kattı Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:13:00. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Cezaevleri Raporunu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.