 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'de 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'de 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Milletvekilleri, bütçeyle ilgili konuşmalarında Türkiye'nin sorunlarına dikkat çekti ve farklı görüşlerini dile getirdi.

TBMM\'de 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi\'nin ilk 4 maddesi kabul edildi
23.12.2023 - 02:49,
Abone Ol

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

Maddeler üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 2024 yılı bütçesinin Türkiye'nin sorunlarından uzak bir bütçe olduğunu öne sürerek, "Bütçeye saraydan mı bakacağız yoksa pazardan mı meydanlardan mı bakacağız? Bütçeyi konuşurken 'ülkemizin sorunları var' sözünü kullanmak isterdim. Ülke olarak oturduğumuz yerde faiz üretiyoruz, borç üretiyoruz." dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bütçenin faiz bütçesi olduğunu iddia ederek, "Bu bütçenin ek bütçe talebiyle önümüzdeki yıl karşımıza geleceğini biliyoruz. ya üreterek özgürleşeceğiz ya da üretmeden tüketerek köleleşeceğiz." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kürsüye, elinde terazi ile gelerek, 2024 yılı bütçesinin 'dengesiz' bir bütçe olduğunu savundu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki kiracı vatandaşlara ucuz konut yapılıp verilmesini istedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, 2024 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen kapsayıcı bir kalkınma anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Bütçemizde sosyal yardım için ayrılan kaynağı arttırarak toplumun tüm kesimlerini gözetmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Ankara, Sp, Partiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 03:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement