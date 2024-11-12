TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Talat Dinçer, hükümetin açıkladığı ekonomi verilerine bakıldığında her şeyin dört dörtlük göründüğünü ancak piyasa gerçeklerinin farklı olduğunu söyledi. İç piyasada büyük sıkıntılar yaşandığını anlatan Dinçer, alışveriş merkezleriyle (AVM) ilgili yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Küçük esnafa sahip çıkılmadığını savunan Dinçer, "Esnafımız AVM'lerde tezgahtar oldu, üretici ve çiftçiler sermaye sahiplerine işçi oldu. AVM yasasını neden çıkarmıyoruz? Haksız rekabetin en büyüğünü AVM'ler yapıyor. Bir tuşa basarak Türkiye genelindeki bütün fiyatları kendileri belirliyor. Esnafımız alın teriyle ayakta kalmaya çalışırken, AVM'ler ülkede esnaf bırakmadı. AVM'ler açıldığı her yerde esnafımıza büyük zarar verdi. Avrupa'da küçük esnafa zarar vermesin diye AVM'ler şehrin 30-40 kilometre dışında açılıyor, üstelik cirolarından bir kısmı zarar gören esnafa aktarılıyor. Biz ise şehrin göbeğindeki en güzel arsaya AVM açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, hükümetin dış politikasını eleştirerek, "Şimdi aynı yanlışı BRICS meselesinde yapmaya başladınız. BRICS meselesinden uzakta durmanız gerekiyor. Bu tür toplantılara katılmak sizi heyecanlandırmamalı; tam tersine tedirgin olun." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, hükümetin ihracat rakamlarını sürekli gündeme getirirken, ithalat rakamlarına hiç değinmediğini; ithalat oranlarının ihracat oranlarından daha fazla olduğunu söyledi.

"Dış ticaret dengemizin güçlenmesi, ekonomimize olumlu yansımaktadır"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, sanayici ve esnafın, hükümetin para politikası nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını, açıklanan rakamlarla sokağın tablosunun birbirine uymadığını savundu. Türkiye'nin temel probleminin, üretim, yatırım ve istihdamın artmaması olduğunu anlatan Temurci, bu alanlarda adım atılmaması durumunda cari açık sorununun çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, 2023 yılında Türkiye'nin mal ihracatının 255,6 milyar dolara, hizmetler ihracatının ise 106 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Ersoy, "Ayrıca e-ihracatımız yüzde 83,3 oranında büyüme kaydederek, 4,6 milyar dolara yükselmiştir. Dış ticaret açığımız ise 2023 Eylül ayına göre yaklaşık 35,3 milyar dolar azalarak 78,7 milyar dolara gerilemiştir. Bu azalma, özellikle cari işlemler açığımızın azaltılmasında büyük bir adım olmuştur. Bugün açıklanan rakamlara göre, 2024 Eylül ayında cari açık 9,65 milyar dolara kadar düşmüştür. Bu gelişmelerle, dış ticaret dengemizin güçlenmesi, ülke ekonomimize olumlu yansımaktadır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, küresel piyasalarda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin büyüme verilerini sıralayan Erkan, "Dünyadaki birçok ülkeden önemli oranda pozitif ayrışan ekonomimizde ihracattaki artışların büyümeye katkısı şüphesiz etkili olmuştur. Kovid-19 salgını, son 2 yıldır şahit olduğumuz savaşlar ve geçtiğimiz yıl şubat ayındaki deprem felaketine rağmen ihracat rakamlarımız güçlü seyrini korumaktadır. Nitekim geçtiğimiz sene 255,6 milyar dolarlık bir ihracat performansı yakalanmıştır. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızın daha iyi seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Böylece dış ticaret açığında yaşanacak gerileme, cari işlemler açığındaki düşüşü de destekleyecektir." diye konuştu.