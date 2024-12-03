TBMM\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Engellilik Sorunları Ele Alındı

Politika

TBMM Genel Kurulu, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında milletvekillerine gündem dışı söz verildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, birleşimin açılışında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anımsattı. Türkiye'de 8,6 milyon vatandaşın engelli olduğunu belirten Karaca, engellilerin fark edilmek ve topluma katkı sağlamak istediğinin altını çizdi. Karaca'nın konuşması devam ederken, DEM Parti milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda "Kayyımlar gidecek halklar kalacak" sloganları attı. Protestoların uzun süre devam etmesiyle birleşime üç kez ara verildi.

'SESSİZ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRDİK'

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise, engelli bireylere yönelik son 20 yılda sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Engelli memur 5 bin iken bugün 70 bin. Engelli bakım merkezleriyle 500 binin üzerinde kardeşimize bakım maaşını bağladık. Engelli, öğretmen olamazken bugün öğretmen oldu; engelli, hakim olamazken bugün hakim oldu. İşte, bu sessiz devrimi Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında hep beraber taçlandıralım diyorum" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 15'İ ENGELLİ'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında söz alan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da, "Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin sorunları gerçekçi bir şekilde ele alınarak toplumla bütünleştirilmeleri gerekmektedir. Engellilerin ayrımcılığa, eşitsizliğe, onur ve haysiyet kırıcı davranışlara maruz kalmaları ve bireysel özerkliklerinin tanınmaması engelliliği bir insan hakları sorunu yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünya nüfusunun yüzde 15'i bir tür engelle yaşamını sürdürmektedir. Bu oran herhangi bir erişim engeliyle karşılaşmaları durumunda dünyada ne kadar çok engellinin toplumdan izole ve bağımlı yaşamak zorunda olduğunu gözler önüne sermektedir. Günümüzde engellilik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir kamu politikası alanıdır çünkü nüfus içindeki payları bu kadar yüksek olmasına rağmen engellilerin temel sorunları devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'KUTLAMA DEĞİL FARKINDALIK GÜNÜ'

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün amacının engellilere yönelik farkındalığın arttırılması ve biriken sorunlara çözüm bulunması olduğunu belirterek, "Bu, bir tür kutlama değildir, farkındalık günüdür. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 28'inci maddesi engellilerin siyasal ve kamusal hayata tam ve eşit katılımını garanti altına alıyor. Çalışma hayatına eşit katılım hakkı açısından baktığımızda özellikle engelli kadınlar bakımından durum hiç de parlak değil. Ülkemizde iş gücüne katılım yaklaşık yüzde 50 civarındayken bu oran engelliler için sadece yüzde 22'dir, kadın engelliler için ise yüzde 12,5'tir. Bu bağlamda, çalışma hayatında kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaların doldurulması gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.