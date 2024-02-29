TBMM'de 8. Yargı Paketi görüşülürken CHP ile AK Partili vekiller arasında çok sert bir FETÖ tartışması yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekillere "Hepiniz FETÖ'cüsünüz, FETÖ'nün okullarında okudunuz, dershanelerine gittiniz" diye konuştu.
AK Partili Osman Gökçek'in kendisine laf atması üzerine sinirlenen Tanal, "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi. Gökçek ise FETÖ'ye ait İzmir Yamanlar Koleji'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızına ödül verdiğini iddia etti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Baban parsel parsel kime sattı lan arsaları? Hangi yüzle konuşuyorsun" dedi. Gökçek ise Günaydın'ın sekreterinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce tahsis edilen araca bindiğini öne sürdü. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de "Televizyonu babanın parasıyla mı kurdun Osman efendi?" diye sordu.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "FETÖ medyasının önünde bağırıyordun" diye laf atınca Tanal "Sen FETÖ'nün daniskasısın, kaç kere Pensilvanya'ya gittin" karşılığını verdi. Bozdağ ise "Ben onları çöplüğe attım, oraya elinizi soktukça sizin de eliniz kirlenir" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM'de FETÖ tartışması! CHP'li Tanal'dan Osman Gökçek'e: Gırtlağına kadar haram yedin - Son Dakika
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