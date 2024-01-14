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TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor - Son Dakika
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TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 20 günlük aranın ardından 16 Ocak Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Yoğun haftada yoğun gündemin beklediği Genel Kurul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'yi bilgilendirecek. TBMM'de terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

14.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:02
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü toplanacak. TBMM'yi yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM, 20 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek. Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 20 günlük aranın ardından 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yeniden başlayacak.

TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor

TERÖRLE MÜCADELEYE DAİR BAŞKANLIK TEZKERESİ OYLANACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek. Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

RTÜK'E ÜYE SEÇİLECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
Kaynak: AA
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