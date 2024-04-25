Politika

TBMM'de çocuk zirvesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş:

"Sadece kötü alışkanlıklar, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklar yanlış yönlendirmenin ötesinde aileyi yok sayan, aileyi değersizleştiren, aileyi dağıttığı için çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden bir olduğunu bilmek ve ona göre tedbir almak zorundayız"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sadece kötü alışkanlıklar, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklar yanlış yönlendirmenin ötesinde aileyi yok sayan, aileyi değersizleştiren, aileyi dağıttığı için çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden bir olduğunu bilmek ve ona göre tedbir almak zorundayız" dedi.

TBMM Tören Salonu'nda Çocuk Zirvesi 'Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk' açılışı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılışa katıldı ve konuşma yaptılar.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuklara yapılan yatırımın en akılcı yatırımı olduğunu belirterek, "Devlet olarak, kamu özel sektör olarak yapılabilecek en güzel işlerin çocuklarla ilgili yatırımlar olduğunu biliyoruz. Çocukları korumak, risklerden korumak. Öncelikle zararlı akımlar, alışkanlıklar, bugün dünyada nesilleri tehdit eden en önemlilerinden birisi, belki de savaş, açlık, kıtlık bunların üzerinde sayabileceğimiz zararlı akınlar çerçevesinde gelecekten kopartılmasıdır. Sadece kötü alışkanlıklar, uyuşturucu ve benzeri alışkanlıklar yanlış yönlendirmenin ötesinde aileyi yok sayan, aileyi değersizleştiren, aileyi dağıttığı için çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden bir olduğunu bilmek ve ona göre tedbir almak zorundayız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların hayatın güzel bir hediyesi olduğunu belirterek, "Hayatlarımıza sevinç, neşe ve coşku katan çocuklarımız, geleceğimizin mimarlarıdır. Bu ülke kıymetli evlatlarımızın azmi, çalışkanlığı ve başarılarıyla ebediyete kadar var olacaktır. İstiklal Marşımız gök kubbede her daim yükselecek, ay-yıldızlı bayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalanacaktır. Bütün insanlığa rehber olan kadim medeniyetimizin taşıyıcısı çocuklarımız olacaktır. Çocukları korumak, ülkemizin değerlerini korumak, insanlığı yüceltmek demektir" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Gazze'deki çocuklara değinerek, "Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında en temel ihtiyaçlarından mahrum olan çocukların geleceğinden endişe duyuyoruz. Hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir vicdan buna sessiz kalmamalıdır. Biz Türkiye olarak, çocukların bu tabi hakkını her platformda büyük bir kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Çocuklar savaşların, krizlerin neden olduğu acıların suskun tanıkları haline gelmemelidir. Hiçbir çocuk yaşadığı coğrafyalardaki krizlerin, savaşların, çatışmaların sorumlusu değildir ve olmamalıdır" şeklinde konuştu.