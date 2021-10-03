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TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor - Son Dakika

TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor

03.10.2021 09:46

Sıklıkla hararetli tartışmalara kimi zaman da görmek istemediğimiz kavgalara sahne olan TBMM, 1 Ekim'de iki aylık aradan sonra yeniden açıldı. Tamamen yenilenen Meclis Genel Kurul salonundaki dev halının altına "vücut enerjisini alan" bakır bara sistemi yerleştirildi. Böylece statik elektriğin topraklanması hedefleniyor. Son değişiklik, "Vekiller artık daha az kavga edecek" yorumlarını da beraberinde getirdi.

TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına yenilenen salon ile girdi. Genel Kurul salonundaki dev halının altına vücut enerjisini alan bakır bara sistemi yerleştirildi. Bu sistem, statik elektriğin topraklanmasını sağlayacak.

DAHA AZ KAVGA ÇIKACAK

Sözcü'nün haberine göre bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke ve kırgınlık gibi duyguların azalmasında rol oynuyor. Yeni sistem sayesinde TBMM Genel Kurulu'nda daha az kavga çıkması bekleniyor. 27. Dönem 5. Yasama yılının açılışıyla birlikte Meclis'teki yeniliklerden bazıları şöyle:

HİDROLİK KÜRSÜ

Konuşma kürsüsü hidrolik iner-çıkar sisteme çevrildi. Duvar yüzeylerindeki akustik boyalar yenilendi, tüm koltukların bakımları yapılarak reji odası arkasındaki depo alanına sistem odası oluşturuldu.

BAKIR DÖŞEME

Salonda tek parça dev halı kullanıldı. Halı antistatik, alev almayan ve teflon yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilecek. Halının altına ise statik elektriğin topraklanması amacıyla bakır bara sistemi yerleştirildi. Bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke, kırgınlık gibi duyguların aktarılmasında büyük önem taşıyor.

4K UYUMLU KAMERA

Salonda bulunan SD (720×576 piksel) çözünürlüklü kameralar HD (1920×1080 piksel) özellikte yeni kameralarla değiştirildi. 8 adet kamera ile çekilen görüntü, salonun iki yanına asılan iki büyük ekranla salona aktarılacak.

BUBİNGA KAPLAMA

Genel Kurul'un ışıkları vekillerin en büyük şikayetleri arasında yer alıyordu. Gözü yoran parlaklık çözüldü. Masaların üzerindeki parlamayı önlemek için gül ağacı (bubinga) kaplama yapıldı ve parlak cila yerine mat cila kullanıldı.

PİN KODU, ŞİFRE, PARMAK İZİ

Her vekilin kullanacağı masaların üzerine 7 inç büyüklüğünde LCD ekran yerleştirildi. Vekiller, sisteme pin kodu, parmak izi ve kimlik kartı ile giriş yapabilecek. Ayrıca her vekil için masalara priz ve usb priz girişi kondu.

SİMULTANE TERCÜME SİSTEMİ

Oturumu yöneten başkanının önündeki 15 inç ekran 27 inç ile değiştirildi. Kürsüde konuşma yapan hatibin görüntüsü aynı zamanda başkanın önündeki ekrana da yansıyacak. Başkanlık kürsüsü ve milletvekili masalarında bulunan ünitelere simultane tercüme sistemi de eklendi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor - Son Dakika
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