TBMM'de Kayyum Tartışmaları Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Kayyum Tartışmaları Gerginliğe Neden Oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi öncesi kayyum atanması üzerine tartışmalar yaşandı. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

20.11.2024 10:45
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri öncesi bazı belediyelere "kayyum" atanmasına ilişkin tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdiği sırada tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı. Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte salona güçlükle girebildi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma saat 10.30'a kadar ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti, Politika, Ekonomi, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Kayyum Tartışmaları Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika

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