TBMM'de Kreş Tartışması: AK Parti ve CHP Arasında Sert Düşünceler - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Kreş Tartışması: AK Parti ve CHP Arasında Sert Düşünceler

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ve AK Parti'li Leyla Şahin Usta arasında, belediyelerin açtığı kreşler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tutumu üzerine tartışma yaşandı. Başarır, kreşlerin faaliyeti ve bakanlığın müdahalesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

26.11.2024 21:05
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP arasında kreş tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Antalya Belediyesi'ne kreşlerle ilgili gönderilen yazıyı okudu. Başarır, " Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmış, aynen şu. 'Belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğu tespit edilmiş, bunlar okul öncesi eğitim faaliyeti gösteriyormuş.' Bakın, yazı aynen bu, kreş. Ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Bir ülkeyi yönetenler bu kadar kötülük yapabilir mi? Düşünün, bir bebek İstanbul'da dünyaya geliyor, yeni doğan setini, pudrasını, ilacını, çocuk bezini belediye veriyor; o çocuk büyümeye başlıyor, sütünü veriyor, 3 yaşına geliyor kreşini veriyor; ilköğretim, ortaöğretim, lisede çantası kırtasiye malzemesini veriyor, bunu o belediye başkanı yapıyor, Milli Eğitim Bakanı 'kreşleri kapat' diyor. Türkiye'de 653 tane kreş var, bunun 210 tanesi İstanbul'da, 105 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 4 defa yemek veriliyor bu çocuklara ama bugün okullarda, ilköğretimde, çocuklara bir dilim ekmek veremeyen Milli Eğitim Bakanı bu kreşleri sorguluyor. Sen kimsin kardeşim, sen ne hakla bunu yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, belediyelerin, özel sektörün kreş kurma hakkı olduğunu söyleyerek, "Buna kimse dokunmuyor ancak İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vadettikleri kreşleri kuramadıkları için 'engelleniyoruz' marifetiyle böyle yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların da LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, vakfın mensubu olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunlardan bir tanesi sessiz sedasız görevden alındı, diğeri de aynı şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Başarır, Usta'ya şöyle cevap verdi: "Okul öncesi eğitimle ilgili CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitti. İlköğretim ya da anaokulundaki çocukların tarikat benzeri yapıların elinde olmaması, eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görülmesi gerektiğini söyledi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM'de Kreş Tartışması: AK Parti ve CHP Arasında Sert Düşünceler - Son Dakika

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