TBMM\'de Kutsallar Tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın, "Bizler inançlı bir milletiz; kutsallarımız, değerlerimiz, Peygamber'imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır" şeklindeki sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, 'İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekillerine verilen birer dakikalık zaman diliminde söz alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, "Son günlerde milletimizin vicdanını derinden yaralayan iki çirkin hadise yaşanmıştır. Bir yanda bir mizah dergisi eliyle Peygamber Efendimiz'e yapılan alçak hakaretler, diğer yanda Saraçhane'de dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ve çirkin ifadeler. Bizler inançlı bir milletiz; kutsallarımız, değerlerimiz, Peygamber'imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımızdır. Siyasi görüşlerimiz, düşünce farklılıklarımız ne olursa olsun kimsenin ne dini değerlerimize ne de milletimizin seçtiği devlet büyüklerine hakaret etme hakkı yoktur. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zincirlerini, zehirlerini sokaklara taşıyamaz. Kutsallarımıza hakaret eden bu zihniyeti buradan şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

'ASIL PEYGAMBER'E HAKARET BUDUR'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'li Özcan'a cevaben, "Özcan çok vahim bir cümle kurdu, 'Bizim kutsallarımız, inançlarımız, Peygamberlerimiz, Cumhurbaşkanımız' dedi. Ben Leman'ın paylaşımını da bu cümleyi de halkın takdirine bırakıyorum. İnançlarımız, kutsallarımız, Peygamberimiz evet de Cumhurbaşkanı bir siyasetçi. Neyi neyle kıyaslıyorsunuz? Bu nasıl bir laf? Asıl, Peygamber'e hakaret budur" diye konuştu.

'BU KABUL EDİLEMEZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise grup başkanvekillerine söz verilen bölümde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yaptığınız açıklamayla ilgili ben de tutanağı istedim çünkü konuşurken benim de dikkatimi çekti. Bu sözü de almamın sebebi bir sorumluluk duygusudur, Peygamber Efendimiz'e olan saygımın neticesidir. Bakın, aynen okuyorum, 'Bizler inançlı bir milletiz ve kutsallarımız, değerlerimiz, Peygamber'imiz ve Cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktamızdır, kutsalımızdır.' Bu kadar hassas olunan bir dönemde, Peygamber'e saygı duyulması gerektiğini zikrettiğimiz dönemde bu kabul edilemez. Söz almamın sebebi, sayın milletvekili belki bu konuyla ilgili bir düzeltme yapmak ister, her ne kadar kamuoyunun takdirine bıraksak da maksadı, amacı bu olmamış olabilir ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse bu anlama yol açacak bir ifadeyi kullanamaz, kullanmamalı diyorum."

'SÖZLERİN SAHİBİ AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİ OLUNCA BİRÇOK KİŞİ KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise yapılan konuşmanın utanç verici olduğunu vurgulayarak, "Peygamberi Zişan Efendimiz ile Cumhurbaşkanını eşitleyerek birlikte anan bu sözlerin sahibi AK Parti'li milletvekili olunca birçok kişi maalesef kör, sağır ve dilsiz" dedi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sundukları araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından, 'İklim Kanunu Teklifi' görüşmelerine geçildi. Genel Kurul'da teklifin 19'ncu maddesi üzerine görüşmeler yapılıyor.