TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "Türkiye Varlık Fonu", İYİ Parti'nin "ABD, İsrail ve İran çatışmasının ülkemiz üzerindeki etkileri", DEM Parti'nin "Kadın sağlığı" ve CHP'nin "Kamu yönetiminin tarafsızlığı" hakkında grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 10 yıl önce kurulan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) "başarı hikayesinin bulunmadığını" iddia etti.

TVF ve buraya devredilen şirketlerin kamu malı olduğunu belirten Kısacık, TVF'nin Sayıştay ve TBMM denetimine açılmasını istedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da partisinin grup önerisi üzerinde söz alarak, ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan askeri operasyonları, "savaş değil uluslararası hukuku hiçe sayan bir tecavüz" şeklinde niteledi.

Yaşanan gelişmelerin Orta Doğu'da zincirleme istikrarsızlık riski doğurduğunu dile getiren Ergun, çatışmanın bölgeye yayılması halinde hava sahası ihlalleri, siber saldırılar ve vekil güç faaliyetlerinin artabileceğine dikkati çekti.

Milli güvenlik ve enerji riskleri hakkında TBMM'de genel görüşme yapılmasını isteyen Ergun, "Enerji arz güvenliği için stratejik rezervlerimiz artırılmalı ve tedarik kaynaklarımız çeşitlendirilmelidir. Sınır güvenliğimiz güçlendirilmeli, istihbarat ve erken uyarı sistemlerimiz etkinleştirilmelidir. Ekonomik şoklara karşı bütçe disiplini korunmalı, kırılgan kesimlere sosyal destek sağlanmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Orta Doğu'nun Türkiye'nin öncülüğüyle tüm farklılıkların zenginlik olarak yaşandığı bir coğrafya olmasını diledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların bölgesel dengeleri kökten değiştirebilecek bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin ilk olarak kitlesel güç riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunan Ertuğrul, bu durumda Türkiye'nin pozisyonunun şimdiden belirlenmesi ve önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Savunma sanayinin "milli bir mesele" ve tek ölçünün de liyakat ve teknik yeterlilik olması gerektiğini bildiren Ertuğrul, Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2028 hedefinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Ertuğrul, bugün bölgede yeni bir güç dengesi kurulmaya çalışıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı.

"Amerika ve İsrail'in istediği ülkeye müdahale edebildiği, Birleşmiş Milletler'in kararlarının devre dışı bırakıldığı bir düzen yeni dünya düzeni olamaz. Türkiye'nin görevi bu düzensizliğe sessiz kalmak değil, uluslararası hukuku savunan bir çizgide yer almaktır. Aynı zamanda içeride toplumsal barışı zedeleyen bir siyaset anlayışıyla dışarıda güçlü bir duruş asla sergileyemezsiniz. Güçlü dış politika, içeride demokratik meşrutiyet ve toplumsal birlikle mümkündür."

"İran'la kalmayacaklarını biliyoruz"

AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İsrail'in kuruluşundan bu yana Orta Doğu'da kan ve göz yaşının dinmediğini söyledi.

ABD ve İsrail'in "Nükleer silaha ve balistik füzeye sahip olmasın diye" İran'a saldırdığını kaydeden Altınok, bunu diyen ülkelerin hem nükleer silaha hem de balistik füzelere sahip ülkeler olduğuna işaret etti.

İsrail'in niyetini bildiklerini belirten Altınok, "İran'la kalmayacaklarını da biliyoruz. Orta Doğu coğrafyasında güçlü, kendilerine rakip olabilecek, kendilerine 'hayır' diyebilecek bir devletin var olmasını istemediklerini de biliyoruz." dedi.

Selami Altınok, şöyle devam etti:

"Buradaki en önemli işimiz, Türkiye'de 86 milyon insanımızın bir ve beraber olabilme noktasındaki gayretimizi devam ettirebilmemizdir. Farklı siyasi partilerde olabiliriz, farklı siyasi fikirlerimiz olabilir ama ortak noktamızın Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 86 milyon insanımızın iyi ve sağlıklı bir memlekette sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşayabilmesidir."

Öte yandan, Genel Kurul'da TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 1 ay uzatıldı.

Genel Kurul'da daha sonra milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.