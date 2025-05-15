TBMM'de Psikologlar Üzerine Tartışma - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Psikologlar Üzerine Tartışma

TBMM'de sağlık meslek yönetmeliği, psikologların eşitliğini tehdit ediyor. Lozan ve terör tartışmaları yaşandı.

15.05.2025 15:11
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"in, psikologların çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Düzenlemenin, psikologların mesleki hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu savunan Kılıç, "Bu yönetmelik, klinik psikologlara bazı imkanlar tanırken diğer psikologları ikinci plana atmaktadır. Yalnızca klinik psikologların Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak sağlık meslek hizmeti birimi adı altında bağımsız olarak çalışabilmesi, mesleki eşitliğe aykırıdır. Birçok meslek dalında lisans diploması ile mesleki faaliyet yürütülebilirken psikoloji mezunlarına aynı hakkı kullanabilmesi için klinik psikoloji yüksek lisansı yapma zorunluluğu getirilmesi açık bir haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Lozan Antlaşması'nın, Türk milletinin esaret zincirlerini parçalamasının ve emperyalizmin bir daha bu topraklara ayak basmamasının garantisi olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Türkoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik korucularının çobanlık yapabileceğine" ilişkin sözleri nedeniyle özür dilemesini istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Türkoğlu'nun konuşmasına tepki göstermesi üzerine, Türkoğlu ile bazı DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Yarım asırlık terör musibetini Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Gençleri merkezine alan, gençliğin ufkuna güvenen bir yönetim olarak 23 yıldır gençlerle yol yürümeye devam ettiklerini belirten Karaaslan, "Gazi Meclisimizin kürsüsünden iftiharla söyleyebilirim ki, Türkiye için hedeflerinin bir bir gerçek olacağı yeni bir yüzyıl başlamıştır. Bu yüzyıl gençlerin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl her alanda yıldızımızın parlayacağı, gücümüzü tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" yolunda emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Karaaslan, "Aziz milletimizin güçlü desteği ve devletimizin kararlılığıyla yarım asırlık terör musibetini Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Bizim bundan sonra tek gündemimiz daha çok huzur, daha fazla kalkınma, daha ileri Türkiye'dir. Bunu da omuz omuza, yürek yüreğe hep birlikte başaracağız." dedi.

Kaynak: AA

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