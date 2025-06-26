TBMM\'de Sağlık Düzenlemeleri Görüşülmeye Başlandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmek için AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Komisyonun açılışında konuşan Bilgin, "Değerli arkadaşlar, bugün önemli konular var sağlıkla ilgili düzenleme yapılacak kanun teklifimizde; arkadaşlarımız kısaca onun bir takdimini yapacaklar ama şunun üzerinde durmak istiyoruz. Yapılacak düzenlemelerin içerisinde bir çeşit haksız kazanca yol açan, dışarıdan ithal edilen ilaçların tekrar haklı yollarla dışarıya satılmasını sağlayan haksız bir uygulama var. Onun ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler var. Özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler var. Takip sistemlerinin bir bildirim yükümlülüğünü içeren düzenleme var. Sağlık bilişim sistemiyle ilgili kapsamlı düzenlemeler var. Bu düzenlemelerle bir defa sistem içerisine, kayıt altına alınması öngörülen sağlık çalışanlarının ve sağlık işlemlerinin çok kapsamlı düzenlemeleri var. Tıbbi kenevirin kullanım kurallarının belirlenmesi düzenlemesiyle ilgili bir hazırlık var. Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin disiplin rejimiyle ilgili düzenlemeler var. Nüfusumuzun yüzde 100'ünü kapsayacak şekilde işleyen bir sağlık sistemimiz var. Altyapıdaki bu değişmeyi yönetmek, onu yönetecek kuralları ortaya koymak, kapsamı, normatif hükümleri ortaya koymak, bu işin sağlıklı bir şekilde sağlık sisteminin idaresini sağlamak, sağlayabilir hale getirmek açısından önemli. Yeni önerilere, eleştirilere sonuna kadar açık bir çalışma biçimimiz olduğunun tekrar altını çizmek isterim" dedi.

Komisyon Başkanı Bilgin, teklif üzerine ilk imza sahibi olan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş'e söz verdi. 2002 yılında göreve gelen AK Parti'nin Türkiye'deki sağlık sistemini kökten değiştiren ve vatandaş odaklı hale getiren bir dizi reformlar başlattığını dile getiren Ateş, "Bu kapsamda, en önemli adımlardan birini Sağlıkta Dönüşüm Programı oluşturmuştur. Bu program sayesinde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşmış, hizmet kalitesi artmış ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselmiştir. Öncelikle hastanelere tek çatı sistemi getirilerek SSK, devlet ve üniversite hastaneleri arasında ayrım kaldırılmış, tüm vatandaşların tek bir sistemden eşit şekilde yararlanması sağlanmıştır. Böylece, sağlıkta eşitlik ve adaletin temelleri atılmıştır. Aile hekimliği sistemiyle vatandaşların ilk basamak sağlık hizmetine daha kolay ve daha sürekli erişimi sağlanmıştır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş sağlık sorunlarıyla ilgili ilk adımı aile hekimliğiyle atmaktadır. Şehir hastaneleri ve modern sağlık tesisleriyle fiziki altyapı büyük ölçüde yenilenmiş, teknolojik yatırımlarla teşhis ve tedavi kapasitesi arttırılmıştır. 2002'de 618 olan ambulans sayısı bugün 6 bini aşmış, 112 acil sağlık sistemi yaygınlaştırarak kırsal bölgelerde de dahil olmak üzere her vatandaşımıza hızlı müdahale imkanı sunulmuştur. Yeşil kart sistemi genişletilmiş, daha sonra genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlar sağlık güvencesi altına alınmıştır. Böylece, Türkiye'de sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaş neredeyse kalmamıştır. Ayrıca, ilaç teminlerinde yaşanan sıkıntılar sona erdirilmiş, eczane sayıları artırılmış ve özellikle kronik hastalık ilaçları konusunda vatandaşa kolaylık sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Kanun teklifinde olumlu ve uygun bulmadığımız maddeler var. Maddeler görüşülürken ayrıca dile getireceğiz"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, teklif üzerine söz aldı. Bugün bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin önemli bir kanun teklifiyle burada olduklarını ifade eden Pala, "Kanun teklifinde olumlu bulduğumuz maddeler var, ihtiyacı karşılaması için gerçekten böyle bir düzenlemeye biz de olumlu bakıyoruz, uygun bulmadığımız maddeler var, bunları maddeler görüşülürken ayrıca dile getireceğiz. Ben, geneli üzerinde bir konuşma yapmadan önce ayrıca Sayın Komisyon Başkanımıza ve ilk imza sahiplerine geçen günlerde bir düzenleme, ek düzenleme yapma ihtiyacından söz etmiştim. Şöyle ki; 'Burada da örneğini gördüğümüz disiplin hükümleri bazı meslek örgütleri için yapılırken Türk Tabipleri Birliğinin 6023 sayılı Kanun'un 39'uncu maddesinin de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması yüzünden bir düzenlemenin de bu sırada yapılması uygun olacaktır.' diye bir önerimiz var. Bu iptal edilen madde Türk Tabipleri Birliğine bağlı onur kurullarının ve Yüksek Onur Kurulunun cezalandırma süreçlerinde uyarı cezasından meslekten geçici süreli men cezasına kadar takdir hakkını kullanarak ceza verebilmesine ilişkindi. Anayasa Mahkemesi, bizim de katıldığımız biçimde, yerinde bir kararla bunun takdir hakkına bırakılamayacağını, bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek bu maddeyi iptal etti. Şimdi, bu maddenin iptalinden sonra yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar bütün Tabip Odası Onur Kurullarında ve Yüksek Onur Kurulunda dosyalar bekliyor, herhangi bir cezalandırma süreci yapılamıyor" dedi. Komisyon görüşmeleri devam ediyor. - ANKARA