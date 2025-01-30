TBMM'de Sağlık ve Özelleştirme Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sağlık ve Özelleştirme Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu'nda Mardin'deki sağlık sorunları ve özelleştirme tartışmaları ön plandaydı.

30.01.2025 15:17
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Mardin'de verilen sağlık hizmetlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Mardin'deki sağlık kuruluşlarında doktor ve hemşire sayısının eksik olduğunu söyleyen Aydeniz, sağlık çalışanların da kötü çalışma koşulları altında çalıştığını öne sürdü.

Aydeniz, Mardin'in büyükşehir olduğunu belirterek, buna rağmen ilde yanık ünitesinin bulunmadığını dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in Iğdır Şeker Fabrikası'nın satıldığıyla alakalı iddialarda bulunduğunu ancak ortada satılmış bir fabrikanın olmadığını söyledi.

Özelleştirmenin ülke gündemine girdiği tarihin 1986 olduğunu kaydeden Baykan, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine dayanak teşkil eden Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun 1994 yılında 4046 sıra sayısıyla çıkmış. İktidar ortağı kim? O günün CHP'si SHP." dedi.

Baykan'ın sözlerinin ardından, kürsüden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2018'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18 fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili Resmi Gazete'de kararı olduğunu söyledi.

Emir, "Elbette Türkiye'nin bir özelleştime geçmişi var ama siz ne var ne yoksa sattınız, hem de peşkeş çekerek sattınız. Bu gerçeğin üzerini örtemezsiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'da toplamda 760 projenin yürütüldüğünü, bu projelerin yatırım bütçesinin 191 milyar 292 milyon lira olduğunu söyledi.

2024 yılında bu projelerden 157'sinin tamamlandığını söyleyen Yaz, "Özellikle Devlet Su İşlerinin (DSİ) barajlarla ilgili projeleri, şehrin geleceği açısından büyük bir önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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