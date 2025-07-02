TBMM'de Şanlıurfa ve Sivas Sorunları Tartışıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Şanlıurfa ve Sivas Sorunları Tartışıldı

02.07.2025 15:22
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TBMM'de gündem dışı konuşmalarda Şanlıurfa'nın sorunları ve Sivas olayları anıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa'nın hem inanç ve kültür turizmiyle hem de coğrafi konumuyla ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin sorunlarını anlatan Özyavuz, mevsimlik işçilerin barınma, elektrik ve su ihtiyacının karşılanması için Valilik, kaymakamlıklar ve belediyelerin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Özyavuz, bölgedeki plansız elektrik kesintileri nedeniyle çiftçi, esnaf ve vatandaşın mağdur olduğunu söyleyerek, elektrik dağıtım şirketinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca denetlenmesini istedi.

Şanlıurfalıların "Terörsüz Türkiye" hedefine yürekten inandığını ve büyük bir memnuniyetle desteklediğini belirten Özyavuz, "İç cephemizi sağlam tutarak Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız." dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenleri andı.

Sivas'ta yaşanan olayların planlı ve organize olduğunu öne süren Tanrıkulu, "Bunca yıl geçmesine rağmen adalet sağlanmadı. Adaletin sağlanması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız." diye konuştu.

Diyarbakır'ın sorunlarını anlatan Tanrıkulu, özellikle sanayi ve tarım sektöründe büyük sıkıntılar yaşandığını, trafikle ilgili problemlerin yıllardır giderilmediğini savundu.

"Böyle bir saygısızlık hiçbir zaman normal karşılanmayacaktır"

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

"Kendisini mizah dergisi olarak tanımlayan bir paçavranın hadsiz kalemşörleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı hedef alan alçakça bir işe kalkıştılar." ifadesini kullanan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin değerlerine saldıran, insanımızın yüreğini inciten bu habis zihniyeti TBMM'den lanetliyorum. Bu topraklarda böyle bir saygısızlık hiçbir zaman normal karşılanmayacaktır. Sevgili Peygamberimizin mukaddes hatırasını korumak, onu hayatımızın her noktasına yaymak, mirasını geleceğe taşımak bizim asli vazifemizdir. Bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek uğruna bir ömür mücadele ederiz. Peygamberimizin kutlu hatırasına yöneltilen bu çirkin saldırı, onun mübarek şahsına asla gölge düşüremez. Ancak bizden bu zillet karşısında susmamız beklenmesin."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "zorunlu din dersini kaldıracağız" dediğini aktaran Aydemir, "Bu açıklama, çocuklarımızın dini eğitim almasından duyulan rahatsızlığın dışa vurumudur. Çocukların din ve değerler eğitimi alması, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

Aydemir'in ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran partinin CHP olduğunu ve insanların dini öğrenmesinden rahatsız olmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de Şanlıurfa ve Sivas Sorunları Tartışıldı - Son Dakika

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