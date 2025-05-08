TBMM'den Google Algoritma Değişikliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'den Google Algoritma Değişikliği Toplantısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma güncellemeleri nedeniyle toplandı.

08.05.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon, Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle bir araya geldi. Komisyon, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in usul tartışması talebinin reddedilmesi üzerine gergin başladı. Yayman'ın usul tartışması talebini reddetmesi üzerine CHP milletvekilleri sıraya vurarak tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine oturuma 15 dakika ara verildi.

Aradan sonra Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, sunum yaptı. Müller sunumunda sistemlerinde yaptıkları güncellemelerin global olduğunu ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek istediklerini söyledi. Müller, kullanıcıların ilgi duydukları alana ilişkin içerikler gösterildiğinin altını çizerek, "Google Keşfet üzerinden yapılan tıklamalar zaman içerisinde farklı zamanlarda çok farklılıklar gösterebiliyor. Değerlendirme sürecinden geçiriyoruz, bu da şu anlama geliyor: yıl içerisinde uzun bir süre bu güncellemeler test ediliyor, bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bulunan, 'Arama Kalitesi Değerlendiricileri' dediğimiz bağımsız bir yapıyla çalışıyoruz. Burada hedef, yapılan değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerin hangilerinin araştırma sonuçlarıyla alakalı etkili sonuç verdiğini görmek, hangilerinin de geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu görmek" ifadelerini kullandı.

"Google arama motorunda yaptığımız güncellemeler bireysel web sitelerini hedef alan güncellemeler değil"

2024 yılında 124 bin karşılaştırmalı deney yaptıklarını ifade eden Müller, "Google arama motorunda yaptığımız güncellemeler yürürlüğe konulduktan sonra web sitelerinde tabii ki bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bu güncellemeler son derece geniş ve herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedef alan güncellemeler değil. Anladığım kadarıyla, Komisyon, bu güncellemelerin yerel web sitelerini nasıl etkileyebileceği konusuyla özellikle ilgileniyor. Sistemlerimizde bazı iyileşmeler yaptığımızda bunlar herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedefleyen iyileşmeler ya da güncellemeler olmuyor. Bu güncellemelerin temel amacı, dünyanın her yerinde kullanıcıların bu arama hizmetinden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak. Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi ya da bir görüşü desteklemek ya da başka bir dezavantajlı duruma getirmek için ürünlerimizi ya da arama sonuçlarımızı belirlemek ve güncellemelerimizi bunların üstüne odaklamak, bu şekilde tasarlamak söz konusu değil" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Algoritma, Teknoloji, Politika, Google, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'den Google Algoritma Değişikliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:34:59. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'den Google Algoritma Değişikliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.