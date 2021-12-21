TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir" - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sorunların çözüm adresinin AK Parti olduğunu söyledi.

Yayman, partisinin Kırıkhan İlçe Başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin partisi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını hatırlatan Yayman, şöyle devam etti:

"Biz AK Parti'yiz, milletin partisiyiz, milletin umuduyuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. Sorunlara 'yok' demek olmaz. Sorunların çözüm adresi AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sorunları aldık, kabul ettik. Bunları çözmek, milletimizin yaşadığı sıkıntıları aşmak için milletimizle beraber inşallah el ele verip bu zor günleri aşacağız. Herkesin sorduğu 'seçim ne zaman?' sorusu var. Hem dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin sözü hem de Cumhur İttifakı'nın bilge lideri Devlet Bahçeli'nin kesin sözüyle beraber seçimler 2023 yılı Haziran ayında yapılacak."

-"Asla stokçulara müsaade etmeyiz"

Fiyat artışlarına değinen Yayman, milletin 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ekonomik tetikçilik yaparak dolar kurlarını zıplatanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağını ifade etti. Yayman, hükümetin stokçulara karşı mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayçiçek yağına, gübre, mazot, kuru fasulyeye, pirince, bulgura bakıyoruz, burada hayatın olağan akışına uymayan fiyat artışı var. İşte görüyorsunuz stokçular var, karanlık sularda balık avlamak isteyenler var. Onlara sesleniyoruz: 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir partinin mensupları olarak asla stokçulara müsaade etmeyiz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. İnşallah bu zor günleri mart, nisan ayı gibi biraz daha aşmış olacağız, döviz kurunda fiyat daha sabit hale gelecek. Zamlar konusunda hükümetimiz stokçulara karşı elinden gelen her şeyi yapacak."

Kentte yapılan hizmetlerden de bahseden Yayman, Kırıkhan'da organize sanayi çalışmalarının yüzde 60 seviyesinde ilerlediğini, burada 52 fabrika kurulacağını ve en az 3 bin istihdam sağlanacağını bildirdi.

Yayman, konuşmaların ardından partililerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti, sorularını cevapladı.

Toplantıya katılan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de birer konuşma yaptı.