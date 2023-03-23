Sarsıcı iddia: Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi başkanı mı olmak istiyor? - Son Dakika
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Sarsıcı iddia: Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi başkanı mı olmak istiyor?

23.03.2023 11:43

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hem Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hem de HDP'ye yönelik sert açıklamalarda yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Büyük Birlik Partisi'ne genel başkan olmak istediği iddia edildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söyledi.

HDP'YE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" dedi.

"BBP'YE GENEL BAŞKAN OLMA AMACI VAR"

Ağıralioğlu'nun sözlerinin yankıları sürerken Habertürk yazarı Sevilay Yılman sürpriz bir iddia ortaya attı. TV100 yayınında "Yavuz Ağıralioğlu'nun çevresinden duyduğum, BBP'ye Genel Başkan olma amacı var" iddiasında bulunan Yılman şunları söyledi: "Aslında sürpriz bir açıklama değil, beklenen bir açıklamaydı 'Vakti gelince konuşacağım' diyordu. Yaptığı şey kendi siyasi kariyeri açısından olumlu, güzel bir ayak izi bıraktı. Partisinin bulunduğu ittifaka çok ağır ithamlar var. Yavuz Ağıralioğlu'nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var. Hitap ettiği kitleye 'Ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım' diyor, Ağıralioğlu'nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi'ne Genel Başkan olma amacı var. Yani kendine yatırım yaptı."

2011 YILINDA AĞIR BİR YENİLGİ ALMIŞTI

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılındaki esrarengiz helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonrası BBP'de sular hiç durulmadı. Önce Yaşar Topçu sonra da Mustafa Destici genel başkan oldu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılındaki BBP kongresinde Mustafa Destici'ye karşı genel başkanlığa aday oldu. Ancak Destici geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Ağır bir yenilgi alan Ağıralioğlu ise sonraki süreçte BBP'den kopmuştu.

YORUMLAR (10)
  • ali ihsan Akyol: Bencede gitmeli tutarsız maden vicdanın kabul etmiyo istifa et Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
  • aref karaca: Bu hafif abi aldıkları belediyeleri HDP ve CHP sayesinde aldıklarını unuttu sanırım şimdi mi aklına geldi şimdi karşı çıkıyor tabi millet yer nasılsa bu millet keriz Cevap Yaz 40 8 Yayından Kaldır
  • Deniz Deniz: Oyun bozan git layık olduğun yere Cevap Yaz 17 17 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sarsıcı iddia: Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi başkanı mı olmak istiyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarsıcı iddia: Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi başkanı mı olmak istiyor? - Son Dakika
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