TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan Açıklaması

Politika

TBMM İdari Amiri ve Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Dünyanın her yerinde bu Siyonist çete lanetleniyor. Her yerde protesto ediliyor. Batının köhneleşmiş kurumları, satılmış vicdanları, Siyonist lobilere teslim olmuş liderleri hariç bütün dünya Gazze için ayaktadır" dedi.

Turan, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile birlikte TBMM'de açıklama yaptı. Turan, soykırımın 365. gününü doldurduğunu hatırlatarak, "365 gün içinde 17 bin çocuk Siyonistler tarafından vahşice katledildi. 11 bin 487 kadın, 14 bin erkek şehit edildi. 51 bin 870 can gitti. 365 günde 25 bin çocuk anne ve babasını kaybetti. 902 ailenin tüm fertleri şehit oldu, nüfus kayıtları silindi. Siyonistler bir yıl içinde tam 85 bin ton patlayıcı ve bomba attı. Mabetler, hastaneler, okullar, yollar, köprüler, kamu binaları, evler yıkıldı. Bu zulüm insanlık tarihinin en acı zulmüdür 1948'den bu yana, istisnasız her gün katliam yapan terör devletine kimse dur demiyor. Katillerin arkasında duranlara, daha çok çocuk, kadın öldürsün, daha çok Müslüman katletsin diye onlara bomba ve mühimmat sağlayanlara, Filistin için meydanlara çıkanları engellemeye, küçümsemeye çalışanlara soruyoruz; Savunmasız masum yavrulara bomba yağdırmak mı terörizmdir; Yoksa 76 yıldır evleri, yurtları işgal edilen, el konulan bir halkın direnişi mi terörizmdir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in emperyalizm tarafından kurulduğunu ve desteklenen bir terör şebekesi olduğunu kaydeden Turan, "Emperyalistlerin tetikçisidir. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bu insanlar 76 yıldır, ağır ambargolar altında, yokluklar içinde esaret altında yaşam mücadelesi veriyor. Dünyadan izole edilmiş bir millet daha ne kadar dayanabilirdi ki? O yüzden Aksa Tufanı bir milletin direnişinin adıdır. Kutlu bir haykırışın sesidir. Bu acımasız, insanlık dışı saldırıların müsebbibi elbette ilk önce Netanyahu ve ekibi; sonra da vatanlarını savunan Filistinlileri terörist olarak niteleyen başta ABD olmak üzere müttefiki olan sömürgeci devletlerdir. Dünyaya ve Ortadoğu'ya barış getirmesi için teklif edilen masaya konulan, dünya kamuoyuna yüzyılın projesi diye sunulan plan, meğer Filistin halkının ve topyekün Ortadoğu'nun işgalci İsrail'e peşkeş çekilmesiymiş. Meğer yüzyılın projesi; 50 binden fazla insanın katledilmesiymiş. ABD ve koalisyon güçleri Filistin'i daha çabuk yerle bir etmeleri için terör devletine sponsor olmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'e savaş ve uçak gemilerini göndererek adeta taşları bağlayıp köpekleri Filistinlilerin üzerine saldılar. Şehit edilen her Filistinlinin kanı ABD ve müttefiklerinin eline bulaşmıştır. Onbinlerce insanın katilini saraylarında ağırlayanlar, kongresinde alkışlayanlar küçücük masum bebeklerin katilidirler. Zulmü alkışlamak zalimden daha zalimliktir" şeklinde konuştu.

7 kim tarihinden sonra her şeyin değiştiğini belirten Turan, "BM'yi, uluslararası toplumu, batılı liderleri, medyayı, sanat camiasını, UEFA'yı, birçok ülke yönetimini esir almış, satın almış olabilirler. Ama size teslim olmayan, artık sizin barbarlığınıza suskun kalmayan, vicdanlı, sağduyulu ve insaflı özgür insanlar var. Milyonlarca yürek Filistin için; Londra'da, Berlin'de, Paris'te, Tokyo'da, Brüksel'de, New York'ta, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de Tahran'da, İstanbul'da, Ankara'da sokaklarda, meydanlarda. Vicdanları yaralayan, yürekleri parçalayan görüntülerden sonra; Batının iki yüzlü siyaseti, Siyonistlerin sansürleri gerçekleri gizlemeye yetmiyor, yetmeyecektir. Dünyanın her yerinde bu Siyonist çete lanetleniyor. Her yerde protesto ediliyor. Batının köhneleşmiş kurumları, satılmış vicdanları, Siyonist lobilere teslim olmuş liderleri hariç bütün dünya Gazze için ayaktadır. İnanıyoruz ki; Batıdaki vicdanlı aydınlar, özgür zihinli Müslümanlar, hakkaniyetli kanaat önderleri, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler bir araya gelerek insanlık için yeni yol çizecek, yeni bir kurtuluş reçetesini birlikte yazacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tüm dünya parlamentolarına, sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Ortadoğu'daki bu ateş bir an önce söndürülmeli, azgın işgalciler durdurulmalıdır" dedi. - ANKARA