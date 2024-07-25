AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınadı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "ABD Kongresindeki alkışlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

25.07.2024 16:55
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, "ABD Kongresindeki alkışlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu alkışlar, vicdan sahibi tüm insanların beklediği çözümün önündeki en büyük engeldir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM'de etkin ve temiz dille siyaset yapmaya çalıştıklarını, kimseye karşı saygısızlık yapmadıklarını, kimsenin de kendilerine saygısızlık yapmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında, komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin kapalı oturum gerekçesiyle salon dışına çıkarılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Kaya, bu kararın daha önceden milletvekillerine duyurulması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuşmasına da tepki gösteren Bülent Kaya, "Soykırımcı, katil bir kişinin ABD Kongresinde alkışlanmasını kınıyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuşmasını eleştirdi.

İsrail'in soykırımına şahit olanların, ABD Kongresinde bir katili alkışladığını vurgulayan Kavuncu, "Günümüzün en büyük katliamını yapan Netanyahu'ya ABD Kongresindeki ilgi esef vericidir. Netanyahu, kongre oturumundaki konuşmasında 79 kez alkış aldı, bunların 58'i ayakta gerçekleşti." diye konuştu. Kavuncu katillerle, soykırımcılarla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarının tahsiline ilişkin karara yönelik de açıklamalarda bulunan Kavuncu, yerel yönetimlerin vatandaşlara hizmet ulaştıramadığında hayatın duracağını belirtti. Buğra Kavuncu, bu kararın gözden geçirilmesini istedi.

"Milletimizin sesine her zaman kulak verdik"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, dün TBMM'de yaşanan gerginliğin herkesi üzdüğünü söyledi.

Saygın bir dil kullanılması gerektiğinin altını çizen Kılıç, milletvekillerini iyi sözler kullanmaya davet etti.

Yasama faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Kılıç, "MHP ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin sesine her zaman kulak verdik, yine vereceğiz. Milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu söyleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk gençliğinin, adanmışlığın simgesi olduğunu dile getiren Kılıç, üniversite tercih döneminde gençlere başarı diledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, emeklilerin zor durumda olduğunu ifade etti.

Halkın beklentilerinden kopan iktidar milletvekillerinin süre doldurduğunu öne süren Temelli, dün TBMM Genel Kurulunda yaşananları hatırlatarak, Mecliste tahammülsüzlüğün bulunduğunu savundu. Yaşanan tartışmalar sırasında oturumun kapatılmaması gerektiğini söyleyen Temelli, "Bizim de sabrımız var. Kimse kimsenin sabrını zorlamasın. Burada siyaset üretemezsek sorunlara çözüm bulamayız." şeklinde konuştu.

"Ne Meclisi, ne ülkeyi germeyin"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belediyelerin SGK'ye borçlarının tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını hatırlattı.

AK Parti'nin belediyelerin çoğunu yönettiği dönemde borç tahsilinin yapılmadığını ifade eden Başarır, "Bugüne kadar niye aklınıza gelmedi? CHP belediyeleri kazandı, kamu alacaklarını tahsil aklınıza geldi." dedi.

Ali Mahir Başarır, CHP'nin belediyeleri kazanmasının ardından iktidarın, "Belediyelerden alacağımız varmış" dediğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini de eleştiren Başarır, yapılan anketlerde toplumun büyük çoğunluğunun teklife "hayır" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu yasayı geri çekin. Ne Meclisi, ne ülkeyi germeyin. Bu yasa doğru bir yasa değil. Tüm sorumluluğu yine belediyelere vereceksiniz. Hayvanları bir yerde toplayacaksınız, bunu belediyeye yaptıracaksınız. Toplamadan sonraki durum hiç belli değil. Bunları yaparken harcamaların tamamını belediyelere yükleyeceksiniz. Olmaz. Bu konuda anlaşma, uzlaşma olamaz."

"ABD Kongresindeki utanç verici tabloyu kınıyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, dün utanç verici bir gün yaşandığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde konuştuğunu belirtti.

Netanyahu'nun katliamlarını anlattığı konuşmasının 50'den fazla alkışlandığına işaret eden Usta, şunları ifade etti:

"ABD Kongresindeki alkışlar insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu alkışlar, vicdan sahibi tüm insanların beklediği çözümün önündeki en büyük engeldir. Çünkü Netanyahu, ABD Kongresinde yalanlarla dolu konuşmasını gerçekleştirdiği sırada katil İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyordu. Bu utanç verici tablo, bizim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmamıza, mazlumun hakkını savunmamıza engel olmayacaktır, tam aksine daha güçlü şekilde savunmamıza, dünya kamuoyunun da daha güçlü şekilde Filistin'in yanında durmasına güç katacaktır. ABD Kongresindeki utanç verici tabloyu kınıyorum, Filistin'e olan desteğimizi yineliyorum."

Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusu ile ilgili TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Usta, hukuki sürecin devam ettiğini, kısa sürede başvurunun yapılacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda dün yaşananları anımsatan Usta, temiz dil kullanılarak sözün gücünün öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Leyla Şahin Usta, kimseyi susturma niyetinde olmadıklarını, küfürle ve hakaretle konuşanlara da kimsesinin sessiz kalmayacağını belirtti.

Küfür ve hakaret edenin cevabını alacağını ancak bunun karşılığının şiddet olmadığını dile getiren Usta, şiddeti kınadıklarını ifade etti.

Belediyelerin SGK'ye borçlarının tahsiline ilişkin de açıklamalarda bulunan Usta, CHP'de bir şikayet halinin olduğunu söyleyerek, "Millet, 'Yönetemeyeceğinizi düşünüyorsanız niye talip oldunuz?' diye sorar. 22 yıl önce bu iktidarı AK Parti aldığında, yokluklar, yoksulluklar içerisinde, bütçesi bitmiş bir ülke halindeyken alıp ayağa kaldırmayı beceren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bugünlere gelmiştir." diye konuştu.

SGK prim borçlarının belediyelerin mahsuplaşmasıyla zaman zaman ödendiğini aktaran Usta, kimsenin bütçesine el konulmadığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konudaki açıklamalarını aktaran Usta, birtakım ödeme kolaylıkların getirilebileceğini, mahsuplaşmaların yapılabileceğini kaydetti. Usta, dertlerinin vatandaşların zorluk çekmesi olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınadı - Son Dakika

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