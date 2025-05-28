AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Aile koruma vizyonumuz kapsamında 28 Mayıs itibarıyla doğum yardımları ödemelerini toplu şekilde yapmış bulunuyoruz. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık destek ulaştırarak yeni doğan evlatlarımızın ilk adımlarına destek olduk." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

İktidar tarafından infaz düzenlemesi de içeren bir kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını belirten Ekmen, "Devlet kin ve intikam duygusuyla yönetilmez. İnsanlara temel ilkelerle yaklaşılır. Bir infaz yasası hazırlanırken, 'Acaba bu infaz yasasından FETÖ'cüler de faydalanır mı' diye sorulmaz. Eğer o infaz yasasıyla yapılacak iyileştirme, hukuk, ahlak ve adalet açısından doğruysa yapılır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde neredeyse 1,5 milyon soruşturma dosyasıyla yürütülen FETÖ dosyalarında insanlar, haksız yere cezaevinde yattıkları yetmiyormuş gibi bugün infaz sistemindeki bir iyileştirmede dahi bir duvara çarpıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde toplam 3 bin 658 işçi alımı için duyurduğu ilana toplam 1 milyon 600 bin kişinin müracaat ettiğini öne sürerek, "Ülkeyi bu hale nasıl getirdiniz? Nasıl olur böyle bir şey?" diye sordu.

"Düşük kur, yüksek faiz politikası nedeniyle tekstil sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını" iddia eden Çömez, "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde 300 bin kişi tekstilde işini kaybetti. Bu yıl böyle devam ederse 300 bin kişi daha işini kaybedecek. Bütün illerde durum böyle. Geçen aylarda İzmir'de 4 binden fazla insan tekstil sektöründe işini kaybetti. Sebep düşük kur, yüksek faiz. Çünkü ülkeyi borç batağına batırdınız. Bu şartlar altında ekonominin yürümesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Çömez, Samsun'un Terme ilçesinde belediye tarafından düzenlenen festivalde kumar oynatıldığını ileri sürdü.

"Gabar'da geleceğe dair umut vadeden enerji potansiyelini bizzat görme imkanı bulduk"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Kılıç, "Dost ve kardeş ülkemiz, tek millet, iki devlet olduğumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Kılıç, Türkçenin, UNESCO'nun en çok konuşulan diller listesine eklenmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Millet olmanın en önemli öğesi olan Türkçemize, dilimize her şart altında sahip çıkmalı ve korumalıyız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir heyetle, Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerini yerinde incelediklerini aktaran Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir dönem terörle anılan, güvenlik güçlerimizin büyük bir azim ve kararlılıkla huzura kavuşturduğu bu coğrafya, artık üretimin, istihdamın ve kalkınmanın sembolü haline gelmiştir. Şehit Esma Çevik 1 No'lu Keşif Kuyusu'nda düzenlenen petrol numune gösteriminde Türkiye'nin geldiği noktayı ve geleceğe dair umut vadeden enerji potansiyelini bizzat görme imkanı bulduk. Modern altyapı, teknolojik donanım ve sahada çalışan 3 binden fazla emekçiyle Şırnak, sadece bir enerji yatırım bölgesi değil aynı zamanda sosyal kalkınmanın, yerli istihdamın ve ekonomik canlılığın da merkezi konumuna gelmiştir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta yaşanan bir kadın cinayetine tepki göstererek, kadınların korunmasına yönelik tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerektiğini söyledi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddet ve istismarın önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatan Koçyiğit, Türkiye'nin acilen İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olmasını, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un daha etkin uygulanmasını, çocuk koruma sisteminin hayata geçirilmesini ve yeterli miktarda sığınma evi ve çocuk merkezlerinin açılmasını istedi.

Koçyiğit, asgari ücret ve en düşük emekli aylığının temmuz ayında mutlaka artırılması gerektiğini belirtti.

"Temmuzda mutlaka asgari ücrete zam yapılmalı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücretin artık Türkiye'de temel bir ücret haline geldiğini, her 10 çalışandan 6'sının asgari ücret aldığını öne sürdü.

Açlık sınırının 24 bin lirayı geçtiğini savunan Emir, "22 bin 400 lira asgari ücretle geçinmek olanaksız. Haziran enflasyonunu da dikkate alırsanız, 22 bin 400 liralık asgari ücret şu anda 19 bin liraya düşmüş durumda. Temmuzda mutlaka asgari ücrete zam yapılmalı ve milyonların açlığa terk edilmesine son verilmelidir. CHP olarak bu konunun takipçisi olacağız, tüm toplumsal kesimlerle birlikte yan yana bu mücadeleyi büyüteceğiz." diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyelerinin de çok düşük olduğunu söyleyen Emir, "Bayram ikramiyesi 4 bin lira olamaz. İlk verildiğinde bir koç satın alınabildiği bir bayram ikramiyesinin bugün 2-3 kilo et parası olmasını asla kabul etmiyoruz. İktidarı, hiç olmazsa bu bayramda emeklilerimizi güldürmeye davet ediyoruz." dedi.

"Her alanda aileyi koruyan adımlar atmaktan asla geri durmayacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden bu göreve seçildiğini anımsatarak, "28 Mayıs 2023 seçimleri bize bir kez daha gösterdi ki bu millet iradesine ipotek konulamaz." dedi.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Yenişehirlioğlu, Türkiye ile Azerbaycan'ın, "iki devlet, bir millet" olarak geçmişte omuz omuza verdiği mücadeleyi bugün de barışta, kültürde, diplomaside aynı kararlıkla sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü sistematik soykırıma tüm dünyanın tanıklık ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Bu artık savaş değil bir vahşettir. Bu, bir halkı topyekun ortadan kaldırmaya yönelik bilinçli, örgütlü bir soykırım hareketidir. İsrail'in savaş suçlularına sessiz kalan Batı, insan hakları maskesini çoktan yere düşürmüştür. Türkiye olarak susmayacağız. Cumhurbaşkanımızın cesur liderliğinde mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Bu zulmün bir hesabı olacak. Bu katliamın failleri muhakkak yargılanacak." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu ile aile kavramına verdikleri öneme bir kez daha dikkati çektiklerini söyledi.

"Son yıllarda küresel ölçekte yürütülen, adı özgürlük olan ancak aslında köksüzlük aşılayan saldırılar doğrudan aileyi hedef almaktadır." ifadesini kullanan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Cinsiyetsizleştirme politikaları, sapkın akımlar, dijital mecralarla yapılan zihin işgalleri neslimizi savunmasız bırakmakta, aileyi çözmeye çalışmaktadır. Bizler 'aile kutsaldır' diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. Aile koruma vizyonumuz kapsamında 28 Mayıs itibarıyla doğum yardımları ödemelerini toplu şekilde yapmış bulunuyoruz. 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık destek ulaştırarak yeni doğan evlatlarımızın ilk adımlarına destek olduk. AK Parti olarak aile yapımızı yıkmaya çalışan her türlü ideolojik ve kültürel saldırılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eğitimden hukuka, medyadan sosyal politikaya kadar her alanda aileyi koruyan, güçlendiren adımlar atmaktan asla geri durmayacağız."