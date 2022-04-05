TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu

05.04.2022 17:36
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var" sözüne katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var" sözüne katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, vefatının 25. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle anarak, "Başbuğ Alparslan Türkeş, ileri görüşlü, isabetli tespitleri, fikir ve dava adamı vasfıyla milyonlarca gencin yetişmesine vesile olmuş, bizlere Türk milliyetçiliği, ülkücülük ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi büyük bir miras bırakmıştır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, ömrünü insan hakları mücadelesine adadığını belirterek, "İYİ Parti Grubu olarak ömrünü barışı sağlamaya adamış olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini öneriyoruz. Bu öneri işgale karşı barışçıl yollarla mücadele veren tüm Kırım Tatar Türklerine umut olacaktır. Buna yönelik dilekçemizi hem resmi yollardan verdik hem de az önce Grup Başkanımız ve diğer grup başkanvekili arkadaşımızla birlikte Meclis Başkanına takdim ettik." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada "Libya, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor, Libya'da çocuklarımızın mama ve süt ihtiyacını karşılayacağız." dediğini dile getiren Usta, "Bunu biz aslında memnuniyetle karşılıyoruz; elbette dünyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesinden yanayız ancak Türkiye'de mama ihtiyacını karşılayamayan çocukları görmezden gelerek bir başka ülkeye yardım yapmanın da çok doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Usta, Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında rahmetle andı.

"Savunma makamı, bu mücadelenin en temel direğidir"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, adaleti yerine getirme görevini icra eden son kalenin avukatlar olduğunu söyledi. Beştaş, "Bilinmelidir ki savunma makamını teşkil eden avukatlar, hiç kimsenin, hiçbir gücün önünde boyun eğmez, teslim olmaz. Avukatlara yönelik hiçbir yöntem amacına ulaşmaya muktedir değildir. Mücadelemiz gerçek adalet ve eşitlik içindir. Savunma makamı da bu mücadelenin en temel direğidir. İktidarlar, ne denli uğraşırsa uğraşsınlar, teslim alamayacakları tek kale savunma kalesidir. Tüm meslektaşlarımın, hak savunucularının gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Beştaş, İdris Baluken'in "Sincan'dan Edirne'ye Hasbıhal-Name" isimli kitabının çıktığını belirterek, "Bu eser, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı bir mesaj veriyor. Eğer 4 Kasım'da iktidarın temel amacı sözü engellemekse sözümüzün çoğaldığına, edebiyatla yoğrulduğuna, büyüyerek her yere ulaştığına emin olabilirsiniz." dedi.

"İddia ve savunma makamı aynı zeminde görevlerini yapmalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, 12 Eylül faşizminde bile bu kadar kitlesel bir şekilde avukatlara yönelik tutuklama ve gözaltı süreçlerinin yaşanmadığını ileri sürdü.

Yargı vesayetinin de yargıya vesayetin de kabul edilemeyeceğini dile getiren Altay, "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var. Yani 'et koktu tuz var, tuz kokarsa ne var' noktasındayız. Savunma ve iddia makamı aynı zeminde görev yapmadıkça buradaki yargılamanın adaletinden her zaman bir kuşku ve şüphe olacaktır. İddia makamı ve savunma makamı aynı zeminde mahkemede görevlerini yapmalıdır, yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, Çoklu Baro Sistemi'ne ilişkin, "Çoklu Baro uygulaması, siyasi iktidarın yargıya bir fitne sokma çabasıdır. Çoklu Baro Sistemi ile avukatlık mesleği örgütlerinin bölünmesi amaçlanmıştır. Burada murat nedir, çok merak ediyorum. Nitekim Çoklu Baro, iktidarın istediği kadar da ilgi görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Molierac'in avukatlarla ilgili sözünü hatırlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 25 Mart 2009'da vefat eden BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve vefatının 25. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.

CHP Grup Başkanvekili Altay'ın yargıyla ilgili sözlerine değinen Elitaş, "CHP Grup Başkanvekili'nin Avukatlar Günü ile ilgili söyledikleri söz, temenniler güzel ama yargıyla, yargı mensuplarıyla, avukatlarla ilgili söyledikleri söze katılmak mümkün değildir." diye konuştu.

Elitaş'ın, Molierac'in "Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı." sözünü hatırlatması üzerine HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "Bu sözü biz kullanıyoruz Sayın Elitaş. Onu çok sık kullanıyoruz, güzel bir söz." dedi.

Elitaş, Beştaş'a, "Güzel bir söz olduğunu bildiğim için söylüyorum. Mensuplarınızı da hor görmemeniz için bunu söylüyorum. Sayın Altay mensubunuz olmadığı için o rahat rahat söylüyor da ben hukuka, yargıya, demokrasiye ve avukatların yargının en önemli unsuru olduğuna inanlardan biri olduğumu ifade ediyorum." karşılığını verdi.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi AK Parti'li Yılmaz'dan CHP ve HDP'ye 'Eren Bülbül' tepkisi AK Parti'li Yılmaz'dan CHP ve HDP'ye 'Eren Bülbül' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Yargı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 19:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement