TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Miçotakis'in Amerikan Senatosunda yaptığı konuşma, orada kullandığı ifadeler, CHP'nin de kabullenmeyeceği, reddedeceği ifadeler." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Merkez Bankası beklenti anketlerinin açıklandığını, son ankete göre enflasyonun yıl sonu öngörüsünün 11 puan arttığını belirterek, sonbaharın başında bu rakamların çoktan aşılacağını öne sürdü.

Hükümetin seyretmekten başka bir şey yapmadığını iddia eden Usta, bugüne kadar kur korumalı mevduatın getirdiği beş aylık yükün 100 milyar TL civarında olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresindeki konuşmasına ilişkin, "Miçotakis, ABD Kongresinde yaptığı küstah açıklamalarla Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef almıştır." dedi.

Miçotakis'in Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesiyle ilgili tarihi gerçekleri çarpıtarak asılsız ithamlarda bulunduğunu dile getiren Akçay, "Yunanistan, kuruluşundan bu yana emperyalist devletlerin piyonluğunu yapmaktadır. ABD tarafından kurgulanan, Miçotakis tarafından sahnelenen bu kirli ve ucuz oyun bunun en açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı'nın konuşmasının Türkiye ve Türk düşmanlığının açık bir tezahürü olduğunu kaydeden Akçay, "Yunanistan'ın bölgesel istikrarı hedef alan bu tutumu hukuk dışıdır, gerçeklerden uzaktır ve ayaklarımızın altındadır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına saygı duyması gerektiğini belirten Akçay, iki devletli çözümden başka bir çıkış yolu olmadığını vurguladı.

"Türk lirası yoğun bakıma kaldırıldı"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğünü belirterek, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bir uyuyun, 6 ay sonra uyanın, enflasyon çok farklı noktalara gidecek" dediğini aktaran Oluç, "Merkez Bankası enflasyon beklentisini yüzde 46'dan yüzde 57,92'ye çıkardı. Yani enflasyonun düşmesi için değil 6 ay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan düştüğü aya kadar uyumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk lirasının yoğun bakıma kaldırıldığını ileri süren Oluç, "Türk lirasını ayakta tutabilmek için faiz lobilerinden borçlandığınız dolarları her gün satıyorsunuz." diye konuştu.

Dersim Dernekleri Federasyonu'nun pikniğinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını iddia eden Oluç, Valiliğin bu kararını kınadıklarını söyledi.

"Sağlık çalışanları miting yapmak istiyor, Ankara Valiliği bu talebe cevap vermiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün bugün son yolculuğuna uğurlandığını belirterek, ailesine, basın camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti'de Grup Başkanvekiliği görevinde bulunan Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın görevine devam etmeyeceğini öğrendiklerini belirten Özel, "Cahit Özkan'la paralel tek bir yönümüz yok ama birlikte uzun süre görev yaptık. Bundan sonraki siyaset hayatında kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev Sağlık-İş'in 29 Mayıs'ta Ankara'da bir miting düzenlemek için başvuruda bulunduklarını aktaran Özel, "Sağlık çalışanları bir miting yapmak istiyorlar, miting konusunda Ankara Valiliği, tabii kendisi değil sıralı amirlerinin baskısıyla bu talebe cevap vermiyor. Nasıl bir ülke, nasıl bir demokrasi?" diye sordu.

Özel, Dersim Dernekleri Federasyonu'nun pikniğine İstanbul Valiliği tarafından izin verilmemesiyle ilgili de, "Koskoca İstanbul Valiliği, bir pikniğin güven içinde yapılmasını sağlayamıyorsa yazıklar olsun. Böyle bir saçmalık olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosundaki konuşmasına değinen Özel, "Miçotakis'in Amerikan Senatosunda yaptığı konuşma, orada kullandığı ifadeler, CHP'nin de kabullenmeyeceği, reddedeceği ifadeler." diye konuştu.

Kıbrıs, Mavi Vatan ve Ege'deki egemenlik hakları olmak üzere 3 ana başlık olduğunu ifade eden Özel, "'Benim için Miçotakis diye birisi yok' diyorsun. İyi de mesele Kıbrıs'sa, Rauf Denktaş, bugün geldiğiniz çizgiyi savunduğu günlerde Ankara'da açıklama yapıyorken 'Git, nerede yapıyorsan yap' diye ayar veren sen değil miydin Recep Tayyip Erdoğan?" dedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Türk Kızılayı" ile ilgili verdiği araştırma önergesi için yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.