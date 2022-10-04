TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

04.10.2022 16:00
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, 6. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez Konya'ya yapılan yatırımlar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Van'ın sorunları, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ise Hakkari'nin ekonomik ve sosyal sorunları hakkında konuşma yaptı.

CHP'li milletvekilleri, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak Genel Kurul çalışmalarına "sansür yasasına hayır", "Anayasa'ya aykırı yasa geri çekilsin", "basınsız basın yasasına hayır", "sosyal medyama dokunma", "yalan haber, kime göre, neye göre" yazılı dövizlerle katıldı.

HDP ve CHP milletvekilleri, basın locasında yerini alan basın meslek örgütü başkanlarını ve yöneticilerini ayakta alkışladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Süreyya Sadi Bilgiç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

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