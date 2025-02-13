TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar ve Sorunlar - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar ve Sorunlar

TBMM Genel Kurulu\'nda Gündem Dışı Konuşmalar ve Sorunlar

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için rahmet diledi ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ile ilgili sorular yöneltti. EMEP Milletvekili Bayhan, maden heyelanını anarken, Gaziantep'teki eylem yasağını protesto etti. CHP Milletvekili Alp ise Kars'taki mülkiyet sorunlarına dikkat çekti ve hastane inşaatının durduğunu bildirdi.

13.02.2025 15:17
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'a Allah'tan rahmet diledi.

Berat Kandili'ni kutlayan Türkoğlu, kandilin tüm dünya için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Şair, bestekar ve söz yazarı "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin'i de anan Türkoğlu, bazı şiirlerini okudu.

Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullar için temizlik personeli ve özel güvenlik için personel ilanına çıkıldığını belirterek, "Bu ülkenin çocuklarına gerekli kadro sağlanmazken, yabancı uyrukluklara nasıl milyonları harcıyorsunuz?" diye sordu.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelanın birinci yılı olduğunu anımsatarak, madende hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

Gaziantep Valiliğinin, işçilerin grevlerini engellemek için şehirde eylem ve etkinlik yasağı getirdiğini kaydeden Bayhan, bu konudaki valilik kararını kürsüde yırttı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de Kars'ta mülkiyeti belediyeye ait ve değeri 100 milyon olan Aynalı Köşk'ün icra yoluyla değerinin yüzde 1'ine satıldığını iddia etti.

Bu konuda Kars Belediye Başkanı'ndan şikayetçi olduğunu dile getiren Alp, İçişleri Bakanlığının belediye başkanı hakkında soruşturma izni vermediğini söyledi.

Alp, Kars'ta temeli seçimlerden önce atılan 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatının da devam etmediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar ve Sorunlar - Son Dakika

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