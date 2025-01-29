TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

29.01.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekillerinin, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki göstermesi üzerine birleşime ara verdi.

Celal Adan, aranın ardından 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "sosyal medya bağımlılığı ve özenti" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, geçen birkaç ay içerisinde sadece Çukurova Bölgesi'nde binin üzerinde çocuğun sosyal medya ünlülerine özenerek daha lüks bir yaşam düşüyle evi terk ettiğini söyledi.

Uysal, bu sayının Türkiye çapında ne kadar olduğunu tahmin edemediklerini belirterek, "Bu durum, ülkemizin geleceği ve güçlü aile yapısı için büyük tehlikedir. Giderek artan sosyal medya bağımlılığı, bizim için ulusal bir problemdir. Bu bağımlılık, bedendeki problemleri çoğaltıyor. Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zaman günde yaklaşık 3 saat. Çocuklarımızla 1 günde 3 saat geçiriyor muyuz? Sosyal medya bağımlılığının insanlığa verdiği zararı önlemek için Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in bütün kültürlere kucak açtığını, 400 binin üzerinde depremzedeyi barındırdığını ifade etti.

Dinçer, her seçim döneminde AK Parti'nin Mersin'e çeşitli vaatlerde bulunduğunu dile getirerek, Akdeniz Sahil Yolu'nun 27 yıldır tamamlanamadığını söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında rahmetle anan İnci, Okkan'ın ülkenin en zor dönemlerinde adaletin, merhametin ve samimiyetin sembolü olduğunu söyledi.

Okkan'ın sadece bir Emniyet Müdürü değil, halkın abisi, kardeşi, dert ortağı olduğunu belirten İnci, onun sesini duyan herkesin devletin şefkatini hissettiğini, Diyarbakır halkının onu hiç unutmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Celal Adan, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.