TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

08.07.2025 16:37
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Askerlerin ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Bozdağ, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı olayda yaralanan Mehmetçiklerimize de Rabb'imden acil şifalar diliyoruz." dedi.

Bekir Bozdağ, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'nin en büyük sorununun ulaşım, çevre ve işçi hakları olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, şehirde trafiğin bir çile haline geldiğini söyleyerek, "Yıllardır ihmal edilen metro çalışmaları yeni başlamış durumda ve ne zaman biteceği belli değil. Sabah ve akşamları Gölcük-İzmit, Derince-İzmit istikametleri tamamen felç. D-100'de binlerce TIR cirit atmakta, her gün trafik kazaları yaşanmakta." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici de Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gençlerin artık kaygıyla ve korkuyla büyüdüğünü öne süren Bilici, " Türkiye, 'Ekonomik Özgürlükler Endeksi'nde 102'nci, 'Sefalet Endeksi'nde ise 5'inci sırada. 2025 yılı itibarıyla aylık KYK bursu sadece ve sadece 3 bin lira. Kısacası gençler, ailelerinden destek almak zorunda." sözlerini sarf etti.

Van Kültür Yolu Festivali hakkında gündem dışı söz alan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Türkmenoğlu, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin bir festivalden öte kültür, sanat ve turizm ekseninde "Türkiye Yüzyılı"nın ruhunu yansıtan medeniyet yürüyüşüne dönüştüğünü kaydetti.

Van'ın, kültür turizmi açısından yükselen bir değer olduğunu ve istikrarlı bir cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür Yolu Festivali işte tam bu potansiyeli görünür kılmakta, Van'ın tarihi belleğini gelecekle buluşturmaktadır. Bu yıl da festival boyunca çocuklarımız için özel tiyatro oyunları, gösteriler ve atölyeler, yöresel el sanatları sergileri, müze ve kütüphane etkinlikleri, edebiyat buluşmaları ve konserlerle Van, kültür ve sanatın kalbinin attığı şehirlerden biri olacaktır."

Kaynak: AA

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