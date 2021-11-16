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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

16.11.2021 15:54
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü", CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Tekirdağ'ın kurtuluşu", HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "Kadına yönelik artan şiddet" konusunda gündem dışı konuşma yaptılar.

Hacı Ahmet Özdemir, sözleşmelere, bildirgelere bakıldığında çocuklarla alakalı söylenilen şeylere katılmamanın mümkün olmadığını belirterek, "Uzak Doğu'da sapıkların alçaklıklarına maruz kalan çocukları bu bildirgelerle nasıl bağdaştıracağız? Pornografik kültüre kurban verilen çocukları bu bildirgeyle nasıl bağdaştıracağız? Çocuğu insanın yedek parçası gibi gören çarpık mafyatik yapıları ve uygulamaları bu bildirgelerle nasıl bağdaştıracağız? Çocukların bindiği botları batırarak, denizin dibine gönderen sahtekar devlet anlayışlarını bu bildirgeyle nasıl bağdaştıracağız? Kıyılarımıza vuran ve Aylan Bebek ile sembolize edilen çocukların uğradığı muameleyi bu bildirgeyle nasıl bağdaştıracağız? Medeniyetin beşiği olduğu iddia edilen Batı ülkelerindeki kayıp çocuklar sorununu bu bildirgeyle nasıl bağdaştıracağız?" sorularını yöneltti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Yüceer, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Tekirdağ'ın ülke ekonomisine sunduğu katkının karşılığını alamadığını savunan Yüceer, "Gözünü rant bürüyenler bu dünya cennetini bir cehenneme dönüştürmek istiyorlar." diye konuştu.

Yüceer, Ergene Nehri'nin zehir saçtığını ifade ederek, 10 yıl önce Ergene Nehri için söz verilmesine rağmen nehrin kapkara akmaya, kanser saçmaya devam ettiğini belirtti.

HDP'li Uca ise bu ay içinde 16 kadının erkekler tarafından katledildiğini dile getirerek, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle kadınlar erkek şiddetine karşı korumasız bırakılıyor." dedi.

Nimetullah Erdoğmuş, Milletvekili, Tekirdağ, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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