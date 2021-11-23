TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, oturumu açtıktan sonra vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan Antalya'da gerçekleşecek uluslararası tarım fuarı, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Öğretmenler Günü, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de İmran Kılıç hakkında konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir, Kılıç'ın vefatı sonrasında cenazeye katılanlara ve taziyelerini ileten bütün siyasi partilere teşekkür etti. İmran Kılıç'ın nezaket sahibi biri olduğunu dile getiren Özdemir, Kılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Celal Adan da Kılıç'ın tüm milletvekillerince takdir gördüğünü, iz bırakan bir insan olduğunu söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yerinden söz alarak Kılıç'ın siyaseti kavgayla yapmadığını, kırıcı bir üslubunun bulunmadığını belirterek, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da Kılıç'ın örnek bir kişi olduğunu vurgulayarak, nezaketinden bahsetti. Aycan da Kılıç'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan Kılıç'ın Genel Kuruldaki yerine, çerçevesi çiçeklerle süslenmiş bir fotoğrafı konuldu.