TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı

TBMM Genel Kurulu, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle kapandı. Çocuk yoksulluğu ve eğitim konuları görüşüldü.

22.04.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin " Türkiye'de çocuk sağlığı ve yoksunluğu", İYİ Partinin "proje okullarına yapılan atamalar" ve DEM Parti'nin "eğitimde atamalar" konularına ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen, TÜİK'in 2024 yılı çocuk sağlığı ve yoksunluğu araştırmasına göre her 4 çocuktan birinin günde bir kez dahi et, tavuk, balık içeren bir öğün tüketemediğini, her 10 çocuktan birinin de meyve ve sebzeye erişemediğini söyledi.

Çocuk yoksulluğunun sadece bir gelir eksikliği meselesi olmadığını dile getiren Esen, "Yoksulluk gölgesinde güvensiz, tekinsiz hayatlar, ihmal ve istismar, madde ve kumar bağımlılığı, mafya ve çetelere doğru yönelen bir suça sürüklenmenin de ilk adımlarının izlerini görürüz." diye konuştu.

Öte yandan Esen, "Bir sonraki 23 Nisan için, gelin, çocukların gerçek sorun ve ihtiyaçlarını konuşan, çözüm önerileri sunan, Türkiye'nin dört bir yanından gerek fiziki gerek çevrim içi, farklı yaşlarda çocuklarla çalışacak bir çocuk parlamentosunu hep birlikte oluşturalım, dünyadaki pek çok parlamentoya da örnek olalım." önerisinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, yaklaşık 5 buçuk ay önce anne olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun, siyasi çekişmelerin malzemesi olmasını asla doğru bulmuyorum." dedi.

Hayata geçirdikleri pek çok sosyal destek ve eğitim projesiyle çocukların yanında olduklarını kaydeden Aydemir, şöyle konuştu:

"Ücretsiz ders kitapları, ücretsiz öğle yemeği programları, Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları, Gezici Öğretmen ve Mobil Eğitim Destek Programları gibi birçok uygulamayla çocukların her türlü yoksunluğunu gidermeyi hedefledik. Bu çabaların sonucunda; 2002'de her 1000 bebekten yaklaşık 31'i 5 yaşına ulaşamazken, bugün bu sayı 9'a geriledi. 2002'de sadece 10 çocuktan 5'i liseye giderken, artık 10 çocuktan 9'u ortaöğretime kayıtlı. Çocukların bilişim teknolojilerini kullanma oranı bugün yüzde 91,3'e ulaştı. 2006'da yüzde 10'lar seviyesinde olan çocuk işçiliği, yüzde 4'e kadar düştü. PISA 2022, TIMSS 2023 rakamlarına baktığımızda da ülkemizin çocuklarının eğitimde ne derece kitlesel bir başarıya ulaştığını görmekteyiz."

İYİ Partinin grup önerisi üzerine söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarına yapılan atamaları eleştirdi.

Türkiye'de 2 bin 318 proje okulu olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bu okulların idarecileri, yandaş sendikanın mensupları." iddiasında bulundu.

DEM Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, eğitim emekçilerinin birçok yapısal sorunla boğuştuğunu savunarak, bu sorunların her birinin eğitim sistemini zayıflattığını iddia etti. Hun, eğitim sistemini değiştirmeden, öğretmenleri güçlendirmeden demokratik bir toplumun inşa edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, yönetmelik gereği proje okullarındaki öğretmenlerin görev sürelerinin 4 yıl olduğunu, bu sürenin 4 yıl daha uzatılabildiğini belirterek, "Yakın zamanda sonuçları ilan edilen ve bugün asılsız iddialara konu olan proje okulu atamaları kapsamında 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış 38 bin 473 öğretmenimiz yer alıyordu. Bu öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'inin görev yaptığı proje okulunda görev süresi uzatılmış veya başka bir proje okulunda görevlendirilmiştir. Görev süresi uzatılmayan 9 bin 253 öğretmenimizden 2 bin 835'i norm fazlası durumundadır." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti'nin grup önerisinin oylaması sırasında istenen toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime ara verdi.

Adan, aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, alınan karar gereğince TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak özel oturum için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yoksulluk, Politika, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:22:52. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement