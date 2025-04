TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin " Türkiye'de çocuk sağlığı ve yoksunluğu", İYİ Partinin "proje okullarına yapılan atamalar" ve DEM Parti'nin "eğitimde atamalar" konularına ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen, TÜİK'in 2024 yılı çocuk sağlığı ve yoksunluğu araştırmasına göre her 4 çocuktan birinin günde bir kez dahi et, tavuk, balık içeren bir öğün tüketemediğini, her 10 çocuktan birinin de meyve ve sebzeye erişemediğini söyledi.

Çocuk yoksulluğunun sadece bir gelir eksikliği meselesi olmadığını dile getiren Esen, "Yoksulluk gölgesinde güvensiz, tekinsiz hayatlar, ihmal ve istismar, madde ve kumar bağımlılığı, mafya ve çetelere doğru yönelen bir suça sürüklenmenin de ilk adımlarının izlerini görürüz." diye konuştu.

Öte yandan Esen, "Bir sonraki 23 Nisan için, gelin, çocukların gerçek sorun ve ihtiyaçlarını konuşan, çözüm önerileri sunan, Türkiye'nin dört bir yanından gerek fiziki gerek çevrim içi, farklı yaşlarda çocuklarla çalışacak bir çocuk parlamentosunu hep birlikte oluşturalım, dünyadaki pek çok parlamentoya da örnek olalım." önerisinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, yaklaşık 5 buçuk ay önce anne olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bu önemli konunun, siyasi çekişmelerin malzemesi olmasını asla doğru bulmuyorum." dedi.

Hayata geçirdikleri pek çok sosyal destek ve eğitim projesiyle çocukların yanında olduklarını kaydeden Aydemir, şöyle konuştu:

"Ücretsiz ders kitapları, ücretsiz öğle yemeği programları, Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları, Gezici Öğretmen ve Mobil Eğitim Destek Programları gibi birçok uygulamayla çocukların her türlü yoksunluğunu gidermeyi hedefledik. Bu çabaların sonucunda; 2002'de her 1000 bebekten yaklaşık 31'i 5 yaşına ulaşamazken, bugün bu sayı 9'a geriledi. 2002'de sadece 10 çocuktan 5'i liseye giderken, artık 10 çocuktan 9'u ortaöğretime kayıtlı. Çocukların bilişim teknolojilerini kullanma oranı bugün yüzde 91,3'e ulaştı. 2006'da yüzde 10'lar seviyesinde olan çocuk işçiliği, yüzde 4'e kadar düştü. PISA 2022, TIMSS 2023 rakamlarına baktığımızda da ülkemizin çocuklarının eğitimde ne derece kitlesel bir başarıya ulaştığını görmekteyiz."

İYİ Partinin grup önerisi üzerine söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarına yapılan atamaları eleştirdi.

Türkiye'de 2 bin 318 proje okulu olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bu okulların idarecileri, yandaş sendikanın mensupları." iddiasında bulundu.

DEM Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, eğitim emekçilerinin birçok yapısal sorunla boğuştuğunu savunarak, bu sorunların her birinin eğitim sistemini zayıflattığını iddia etti. Hun, eğitim sistemini değiştirmeden, öğretmenleri güçlendirmeden demokratik bir toplumun inşa edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, yönetmelik gereği proje okullarındaki öğretmenlerin görev sürelerinin 4 yıl olduğunu, bu sürenin 4 yıl daha uzatılabildiğini belirterek, "Yakın zamanda sonuçları ilan edilen ve bugün asılsız iddialara konu olan proje okulu atamaları kapsamında 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış 38 bin 473 öğretmenimiz yer alıyordu. Bu öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'inin görev yaptığı proje okulunda görev süresi uzatılmış veya başka bir proje okulunda görevlendirilmiştir. Görev süresi uzatılmayan 9 bin 253 öğretmenimizden 2 bin 835'i norm fazlası durumundadır." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti'nin grup önerisinin oylaması sırasında istenen toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime ara verdi.

Adan, aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, alınan karar gereğince TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak özel oturum için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.