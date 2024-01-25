TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi\'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Saadet Partisi'nin " İstanbul'da kentsel dönüşüm", İYİ Parti'nin "Geçim sıkıntısı", DEM Parti'nin "Mesleki Eğitim Merkezleri" ve CHP'nin "Faili meçhul cinayetler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, partisinin grup önerisi üzerine söz alarak, muhtemel İstanbul depreminde bu şehrin yıkılması durumunda Türkiye'nin yıkılacağını söyledi.

Depremin siyaset üstü bir konu olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Şahin, "İstanbul'u bütüncül bir şekilde ele almadan kentsel dönüşüm çalışmasını yürütemeyiz, İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getiremeyiz. İstanbul'a özel bir yasa çıkarmak zorundayız. Herkesin İstanbul için elini taşın altına koyması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, İstanbul depreminin siyaset üstü bir zeminde, polemiklerden uzak, milletin menfaati ve can güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İstanbul'a 2012'den bugüne kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Alan, "Kentsel dönüşüm kapsamında 815 bin 973 bağımsız bölümün dönüşüm süreci tamamlanmıştır. 67 bin bağımsız bölümün dönüşümü de devam etmektedir." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 17'nin üzerinde olduğunu belirterek, bu orana öğrencilerin dahil edilmesi halinde gençlerin neredeyse yarıya yakınının işsiz olduğunu söyledi.

Öztürk, ülkenin geleceği gençlerin sorunlarının iktidar tarafından göz ardı edildiğini öne sürdü.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, partisinin grup önerisi üzerine söz alarak, iktidarın politikaları nedeniyle çocukların sosyal yaşamdan uzaklaştığını savundu.

Mesleki okulların yaygınlaştırılmasının çocukların ucuz işgücü olarak kullanılmasının önünün açıldığını iddia eden Sayyiğit, Milli Eğitim Bakanlığının çocukların işçi olarak çalışmasını özendiren faaliyetlerden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

CHP ile HÜDAPAR arasında tartışma

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da faili meçhul cinayetlere değinerek "Gelin Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. TBMM'nin en büyük görevleri faili meçhul cinayetleri aydınlatmaktır. Türkiye bu ayıplarla yaşayamaz, gelişemez. Faili meçhul cinayetlerin arkasındaki güçleri ortaya çıkaramadığımız sürece memleketimizi aydınlığa kavuşturamayız." diye konuştu.

Akdoğan'ın, AK Partiye yönelik olarak "Sizler, Gaffar Okkan'ın katillerini, domuz bağcılarını bu kutsal çatı altına alanlarsınız" eleştirisini üzerine HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, yerinden söz aldı. Demir, "CHP Türkiye'nin bütün sorunların bir tarafa bırakıp HÜDAPAR'ı hedef alarak siyasetini bunun üzerinden yapıyor. HÜDAPAR, 2012 yılında kurulan bir partidir. Çok önceden meydana gelen olayları HÜDAPAR'a mal ediyorsunuz. O zaman biz de CHP'nin tek parti döneminde işlenen cinayetleri, katliamları sizden sorumlu tutarız, size 'katil, canisiniz' diyeceğiz." dedi.

Demir'e cevap veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da terör örgütü Hizbullah'ın Gaffar Okkan cinayetini işlediğini, bu yönde hiçbir tartışma olmadığını kaydetti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerine ilişkin açıklamasını hatırlatan Başarır, "Sizin Genel Başkanınız 'Türkiye'de özerkliği tartışabiliriz' dedi. Benim kızgınlığım AK Parti'nin sizi Parlamento'ya taşımasıdır. Sizin ne işiniz var bu Parlamento'da? Ben rahatsızım, siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz Cumhuriyetten bugüne kadar bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, faili meçhul cinayetlerin yoğun olarak yaşandığı dönemde SHP'nin iktidar olduğunu hatırlattı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.