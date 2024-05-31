TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek - Son Dakika
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Politika

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'daki altın madenini işleten Anagold Madencilik yetkililerini dinlemek için toplanacak. Komisyon, kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, güvenli ve sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasına destek olmak için çalışmalar yürütülmektedir.

31.05.2024 14:51
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TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, toprak kaymasının yaşandığı Erzincan'daki altın madenini işleten Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile AFAD ve DSİ yetkililerini dinledikten sonra toprak kaymasının yaşandığını İliç'te incelemelerde bulunan Komisyon, dün de Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki altın ve gümüş maden ocağında inceleme yaptı.

Madenlerle ilgili araştırmalar yürüten akademisyenleri de dinleyen Komisyon, 4-5 Haziran'da AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak.

Komisyona, 4 Haziran Salı günü İliç'teki maden ocağını işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilileri bilgi verecek. Ayrıca Komisyon, 5 Haziran Çarşamba günü de akademisyenleri dinlemeye devam edecek.

"Güvenli, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasına destek olacağız"

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş ve yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kamu kurumlarını, akademisyenleri dinlediklerini aktaran Uslu, kazanın olduğu maden ocağında incelemelerde bulunduklarını ve kıyas yapmak amacıyla diğer ocakları inceleyeceklerini bildirdi.

Atay Uslu, şöyle devam etti:

"Önemli noktalardan bir tanesi de kazanın yaşandığı ocakla ilgili firmanın ve teknik heyetin dinlenmesi. Komisyon olarak hem İliç'teki sahayı hem de diğer altın madeni sahalarını, kamu kurumlarının çalışmalarını, akademik dünyanın tespitlerini görelim diye bu aşamaya kadar firmanın dinlenmesini beklettik. Şimdi firmadan çalışma, işletme süreci, liç yığınıyla ilgili mimari dizayn konusunda yaptıkları çalışmalar, kaza ve kaza sonrası tespitlerle ilgili geniş bilgi alacağız."

Amaçlarının benzer olayların yaşanmaması için atılması gereken adımları belirlemek olduğunu vurgulayan Uslu, güvenlik kat sayısı yüksek işletmelerin oluşmasına destek olmak istediklerini ifade etti.

Çevresel ve sosyal etkileri olmayan veya çevresel ve sosyal olumsuz etkileri bertaraf edilmiş madencilik yapılması için standartların belirlenmesi çerçevesinde çalıştıklarını vurgulayan Uslu, "Bizim için asıl olan 'önce insan, önce çevre, sonra güvenli ve sürdürülebilir madencilik' yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla güvenli, sürdürülebilir altın madenciliği politikasının oluşturulmasına raporumuzla destek olacağız. Daha sonra ilgili meslek odalarını ve altın madenciliği ile ilgili dernek yöneticilerini de dinleyeceğiz. Türkiye'deki farklı iki maden ocağında inceleme yapmak için çalışmalarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik yetkililerini dinleyecek - Son Dakika
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