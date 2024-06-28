TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında İnceleme Yapıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında İnceleme Yapıyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında İnceleme Yapıyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında inceleme yapıyor. Komisyon, cezaevlerindeki şartları ve hükümlü/tutukluların durumunu tespit ederek raporlayacak ve çözüm önerileri sunacak.

28.06.2024 12:45
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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında inceleme yapıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Kurulu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum Dumlu Açık Cezaevi Kampüsü'nden başladıkları inceleme öncesi açıklama yaptı. Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu; Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Üyesi Mustafa Alkayış, İYİ Parti Üyesi Yüksel Selçuk Türkoğlu, AK Parti Üyesi Mustafa Yavuz, Ak Parti Üyesi Mehmet Sait Yaz, CHP Üyesi Servet Mullaoğlu, AK Parti Üyesi Adem Yıldırım, MHP Üyesi Naci Şanlıtürk, CHP Üyesi Mahmut Tanal ve DEM Üyesi Nevroz Uysal Aslan'dan oluşuyor.

"Erzurum ve Erzincan'da inceleme yapacağız"

TBMM İnsan Hakları İnceleme Kurulu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, 28. dönemde üç cezaevini ziyaret ettiklerini belirterek, "Komisyonun içerisinde her partiden bir temsilcimiz bulunmakta. Çünkü insan hakları inceleme komisyonu kanunla kurulan bir komisyon. Dolayısıyla tüm partilerin de temsil edilmesi gerekiyor. Alt komisyonumuzun da bütün partilerin temsilcisi şu anda burada bulunmakta. Komisyon olarak bugün Erzurum'da Dumlu ve Şükrü Paşa, yarın da Erzincan'da bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretlerimizde cezaevlerimizden bize intikal eden şikayetler baz alınarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre cezaevlerimizi ziyaret ediyoruz. Buradan gelen şikayetler çerçevesinde ve içeride rastgele gireceğimiz, değişik koğuşlarda suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele girdiğimiz cezaevlerindeki koğuşlardaki durumları tespit etmek istiyoruz" dedi.

"Cezaevlerinde durum tespiti yapıyoruz"

Komisyon olarak yargılama yapmadıklarını ya da yargı kararlarına bakmadıklarını ifade eden Başkan Yurdunuseven, "Sadece cezaevlerinin şartlarını ve incelemesini yapıyoruz. Devletimize teslim edilen ve buraya gelip hükümlü veya tutukluluk halini geçirmeye çalışan, devlete bir emanet olarak gelen tüm şahısların durumlarını tespit edip emaneti zamanında süresi bitince, cezası sona erince tekrar topluma ıslah edilmiş olan salma amacına çalışıyoruz. Buradaki eksikleri tespit edeceğiz. Komisyon olarak raporlayacağız. ve bakanlıklarla ilgili, Sağlık Bakanlığı olabilir, İçişleri Bakanlığı olabilir, Adalet Bakanlığı olabilir. Problemin durumuna göre bakanlıklara da bu raporlarımızı gönderiyoruz. ve oradan da çözüm önerileri getiriyoruz. Tabii yaptığımız incelemelerde hem geçen dönemde 27 dönemde hem de bu dönemde çeşitli kolaylıklar sağladık cezaevlerinde. Mesela; çocukları okula giden, içeride bulunan hüküm ve tutuklular için görüş saatlerinde hafta içiydi genelde görüş, saatleri. Çocuklar okulda oluyordu. Ama biz yaptığımız bu tespit sonrasında çocuklu ailelerin öğrenci belgesini getirmek şartıyla ailenin görüşlerini cumartesi ve pazar günlerini aldık ki çocuklar da aileleriyle babalarıyla anneleriyle rahatça görüşebilsinler diye. Bu tür bazı tespitlerimizin sonuçlarını da görüyoruz. Bir sürü tespit yaptık ve bunların da sonuçlarını gördük. Ben buraya katılan tüm milletvekilleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz içeri gireceğiz ve içeri dediğim gibi rastgele koğuşlarda tespit yapacağız. Gündemimizde içeriden gelen şikayetler ve bu sorunları var, bunları teyitleşeceğiz. Tabii her gelen şikayetin hepsi bir iddia niteliğinde. Ama biz bunları görüp, içeride kendimiz bizzat dinleyerek tespit edeceğiz. Daha sonra raporlayacağız. Genel olarak yemek ve su ile ilgili iddialar geliyor. Bireysel şikayetler var. Açlık grevi ile ilgili iddialar var. Hepsine yerinde bakacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında İnceleme Yapıyor - Son Dakika

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