TBMM Komisyonunda Elektrikli Araç Üreticisi BYD Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Komisyonunda Elektrikli Araç Üreticisi BYD Tartışması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türk pazarına girdiğinde araçlarını yüzde 50 ucuza satacağına yönelik iddialar üzerine, 'İmtiyaz dediğiniz ilave gümrük vergisi. Belki de birilerini zorlamak için o vergi çıkmıştır; yatırım için çıkmıştır. Böyle de düşünebilirsiniz.' dedi.

23.07.2024 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türk pazarına girdiğinde araçlarını yüzde 50 ucuza satacağına yönelik iddialar üzerine, "İmtiyaz dediğiniz ilave gümrük vergisi. Belki de birilerini zorlamak için o vergi çıkmıştır; yatırım için çıkmıştır. Böyle de düşünebilirsiniz." dedi.

Türkiye'ye yatırım getirmek için uğraştıklarını anlatan Varank, Alman otomotiv şirketi Volkswagen için aylarca uğraştıklarını, 11 toplantı gerçekleştirdiklerini ancak firmanın tamamen siyasi saiklerle gelmediğini söyledi.

Komisyon Başkanı Varank, "ABD'deki bir firma, İsrail'den 23 milyar dolar etmeyen bir şirketi hangi saiklerle alıyor zannediyorsunuz. Ticari saiklerle mi hayır tamamen siyasi saiklerle. İsrail'e götürüp para vermek için 23 milyar dolarlık şirket satın alıyor. Dünyada bütün ülkeler rasyonel mi hareket ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet milletvekillerinin "kapitülasyon" ifadelerini kullanmalarına ilişkin Varank, "Kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne göre yatırım yapmıyor. Tabii ki insanlar kar maksimizasyonu neredeyse oraya yatırmaya çalışıyor. Serbest piyasa ekonomisi böyle, kimse zararına çalışmıyor. BYD firmasından bahsediyorsunuz ama zaten burada ilave gümrük vergisiyle ilgili bir adım atılıyor." diye konuştu.

Varank, bundan önce de Türkiye'de yatırım yapan firmalara da destekler verildiğini, burada çok farklı bir iş yapılmadığını söyledi.

"2028'de 378 milyar TL ihracat yaptırması lazım ki lisans bedelinden muaf olsun"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "70 bin KOBİ'nin ihracat yaptığı bugünden belki 200 bin KOBİ'nin ihracat yapacağı ve 400 milyar TL'lik bir ihracat rakamını yakalayacağımız bir duruma şu anda ön hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

E-ihracatla şu anda Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Almanya gibi birçok ülkeye ihracatçının mal satmasının önünü açtıklarını kaydeden Gürcan, çok ciddi kazanımları olduğunu söyledi.

İhracatın önünü açtığına inandıkları için bu kanun teklifinin arkasında durduklarını ifade eden Gürcan, "Şu gidişatıyla 2028 yılında yaklaşık 378 milyar TL ihracat yaptırması lazım ki lisans bedelinden muaf olsun. Eğer 2028 yılında 378 milyar TL ihracat yapıyorsa bunun ülkemiz için büyük bir kazanım olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

Bir gelirden vazgeçilmediğini dile getiren Gürcan, "Bu şirket yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde dijital işlem vergisi veriyor, kurumlar vergisini ayrıca veriyor. Burada 'lisans bedeli' adı altında üçüncü bir vergilendirmeyi koymuşuz. Eğer ihracat yapmayıp, ülkemize kazanım yaptırmazsa, burada bu firma hiçbir kazanımdan yararlanamıyor." diye konuştu.

Pazar yerlerindeki komisyon oranlarının değişken olduğunu ifade eden Gürcan, "Maksimum yüzde 22 komisyon oranı yapılıyor. Biz, bu komisyonları sınırlamayla ilgili bütün e-ticaret pazar yerleriyle toplantılar yaptık. Özellikle yemek sektöründe bulunanlarla ilgili şikayetler de vardı. Burada sektörün büyükleri şunu söylüyor: 'Biz komisyonları aşağı çekeriz ama biz çektiğimizde diğer pazar yerleri bundan çok büyük zarar görür.' Komisyon oranlarının belli bir miktardan aşağı çekilmesi, diğer pazar yerlerine zarar veriyor ve onların rekabet gücü azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Gürcan, "Bununla ilgili yasaya gerek yok. Biz, İç Ticaret Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir yönetmelik değişikliğiyle komisyonlarla ilgili değişiklik yapabiliriz, üst sınır da koyabiliriz." bilgisini verdi.

Firmaların pazar paylarının nasıl hesaplandığına yönelik sorular üzerine İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, "Bugün kendi mal ve hizmetini satan işletmeler kolaylıkla pazar yeri vasfı kazanıyor. Pazar yerinden ziyade Kanun kapsamındaki e-ticaretin yüzde 20'sini geçmeyecek, geçtiği an ihracatla ilgili muafiyet ortadan kalkacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, AK Parti, Bursa, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Komisyonunda Elektrikli Araç Üreticisi BYD Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 23:10:10. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Komisyonunda Elektrikli Araç Üreticisi BYD Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement