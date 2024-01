TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Büyükelçisi ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede Akar, İtalya'nın Türkiye'nin NATO'dan müttefiki ve stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Türkiye ile iyi ilişkileri bulunan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, diplomasi, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında iki ülkenin çok yakın işbirliği içinde olduğunun altını çizdi.

Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her geçen gün bu ilişkilerimiz gelişmekte. NATO'daki münasebetlerimiz nedeniyle ortak çalışmalarımız her alanda sürmekte. Bu konuda çok başarılı sonuçlar aldık, almaya devam ediyoruz. Terörle mücadele ve göç konusunda yakın ilişkimiz devam ediyor. Stratejik ortaklığımızı da her alanda geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede üst düzey ziyaretler çalışmalarımızı çok kolaylaştırmakta. Hafta başında İtalya Başbakanının ziyareti bu çalışmalara önemli katkı sağlamıştır. Biz, mevcut ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz."

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsatarak, bugün de Meclis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Marrapodi, mevcut ilişkileri gözden geçirme fırsatı buldukları ziyarettin siyasi, ticari ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğini ileriye götürmek bakımından verimli geçtiğini kaydetti.