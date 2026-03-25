TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Görüştü

25.03.2026 17:29
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti. Akar ve Öztürkler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AKAR: KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN TÜRKİYE VE KKTC HER ZAMAN BİRLİKTEDİR

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar konuşmasında, KKTC'deki gelişmeleri büyük bir memnuniyetle izlediklerini bildirdi. Akar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, KKTC'nin daha da gelişmesi ve Kıbrıs Türk halkının refahının artması için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ettiklerini belirtti. Akar, KKTC'deki durumu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Kıbrıs meselesi bizim milli meselemizdir. Alınması gereken ne tedbir varsa aldık, almaya da devam ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin savunması için ne gerekiyorsa yapacağız. 1974'te yapılan Barış Harekatı ile sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Rumların da güvenliğini sağladık. Gelinen noktada federasyon yolunun tükendiği, artık eşit egemen iki devletli bir çözüm noktasına gelindiği açıktır. Bu konuda da yapılması gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk haklarının gaspının durdurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, Avrupa Parlamentosu'nun bu konudaki duyarsız tavrını kınadığını söyledi. Akar, "Kimse yanlış hesap yapmasın, Türkiye ve KKTC her zaman birliktedir" dedi.

ÖZTÜRKLER: TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ VE TÜRK ASKERİ TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu, Orta Doğu'nun ateş çemberine döndüğünü, bunun da bölgesel sıkıntılara yol açtığını aktardı. Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'nin güçlü duruşu ile güvenli ve huzurlu olduğunun altını çizen Öztürkler, "KKTC ile Türkiye'nin koparılamaz sarsılmaz bağları vardır. Ortak kültür, mücadele ve manevi değerlerimiz vardır. Bu bağlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğüne ve Türk askerinin adadaki varlığına karşı çıkan Rum Yönetimi'ne de bu konunun tartışma konusu olmadığını bir kez daha söylemek isterim" açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) adayı silah deposu haline getirdiğini dile getiren Öztürkler, GKRY'deki halkın bu durumdan tedirgin olduğunu bildirdi. Öztürkler, "Son günlerde GKRY özellikle NATO'ya ye üyelik hayali kuruyor ama bu boş bir hayaldir. Türk ordusu NATO'nun en güçlü ordularından biridir. GKRY ordusu Türk ordusunun ancak bir tümeni kadardır" diye konuştu.

Öztürkler, Türk halkının bugüne gelene kadar verdiği mücadeleyi asla unutmayacağını söyleyerek, bu mücadelenin sonunda KKTC'nin toprağı olduğunu ve Türk bayrağı ile KKTC bayrağının bu topraklar her zaman dalgalanacağını belirtti. Öztürkler, "Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve refah düzeyinin daha da artması adına birçok projeye KKTC ile ortaklaşa imza koydu. Ana vatanın gücünü hissetmek önemli, 'güçlü Türkiye, güçlü KKTC, demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hulusi Akar, Diplomasi, Politika, Savunma, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
